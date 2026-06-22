快訊

擋不住逼宮！英國首相確定辭職，誰敢來挑戰大位？

赴日注意！颱風接續往日本跑 米克拉估周五通過日本琉球群島附近海域

梁文傑為失言致歉！買千支鳳梨釋迦冰棒謝罪...陳瑩虧：少去一次酒店可以買很多

聽新聞
0:00 / 0:00

太子集團高管胡石在日本被捕 曾遭美國制裁

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
遭到美國制裁，太子集團高管胡石在日本被捕。（香港明報）
遭到美國制裁，太子集團高管胡石在日本被捕。（香港明報）

美國列為制裁對象、與柬埔寨太子控股集團（Prince Holding Group）有關的賽普勒斯籍男子胡石，因涉嫌向日本地方政府申報不實住址，已於本月14日遭東京警視廳逮捕。

日本「朝日新聞」及日本放送協會（NHK）今天報導，日本警方表示，胡石雖在東京千代田區一家公司擔任代表董事，但似乎同時擔任柬埔寨的太子集團幹部。

警方指出，這次逮捕行動中，除現年44歲、住所不詳的胡石外，還逮捕了31歲的李垠宏以及36歲的郝鳳至。後兩者均是中國籍且雙雙任職於東京世田谷區的一家公司。

辦案人員透露，上述三人涉嫌於今年4月，向東京中央區公所提交胡石已搬入該區的不實轉入申報書，觸犯「使公務員登載不實罪」及「行使該不實文書罪」等罪嫌。警方研判，當時是由受到胡石委託的李垠宏，前往區公所窗口辦理相關手續。胡石供稱不清楚細節；另外2名嫌犯則否認指控。

太子集團是一家總部位於柬埔寨的企業，在世界各地開展房地產、金融等業務。美國警方形容該集團為「亞洲最大國際犯罪組織之一」，集團主席陳志曾擔任柬埔寨前總理洪森的顧問，被視為與柬國政權關係密切的人物。陳志於今年4月被送回大陸受審。

然而，美國財政部與司法部文件顯示，太子集團利用設於柬埔寨的電話客服中心，以虛假投資話術實施跨國網路投資詐騙。美方已於2025年10月對與該集團相關的146個個人及法人實施制裁。制裁名單中包含一名叫做「陳小二」的個人，日本警方認定，陳小二與本次逮捕的胡石為同一人。

然而，胡石先前行蹤一直成謎。調查人員透露，日本警方掌握了胡石在境內活動的線索，經過調查後，鎖定涉嫌不實申報的犯罪線索並展開追蹤。警方在大阪市多間高級飯店追查期間，透過監視器畫面發現胡石行蹤，最終在大阪將其逮捕。目前警方正進一步釐清整個組織的犯罪事實。

根據由胡石擔任代表董事的公司登記簿記載，這家公司是在2023年4月以貿易業務等目的成立於東京都足立區。該公司資本額起初為800萬日圓（約新台幣156萬元），但到了2026年3月，資本額已增至約6倍，達到5000萬日圓（約新台幣979萬元）。該公司地址還在2024年4月搬遷至東京都千代田區。

太子集團 日本 美國

延伸閱讀

日高中連爆性醜聞…教師校內多次縱慾女學生 還有36學生遭偷拍裸照

穿「耶穌愛你」衣偷情…美國女師激戰6生 成人網遭學生抓包威脅加分

凌巨小股東提案解任董事 指稱其配偶曾涉金融犯罪與關係人交易

國際特赦組織報告：柬埔寨詐騙園區掃蕩成效有限 86個園區僅24個遭關閉

相關新聞

又一位短命首相 英相施凱爾宣布將下台

英國首相施凱爾22日在唐寧街10號外宣布將請辭，施凱爾於2024年7月就任英國首相，至今才近2年就宣布將下台。

英國首相請辭！工黨敗選後遭逼宮，英國首相施凱爾辭去首相與工黨黨魁

今年2026年5月英國地方選舉挫敗以後，來自工黨的首相施凱爾旋即面臨黨內逼宮壓力。儘管當時施凱爾仍透露出「還能力挽狂瀾」的堅持，不過最終仍在黨內政治壓力之下，於英國時間6月22日上午宣告辭去首相和工黨黨魁職務。

森林裡的熊先生：日本熊出沒持續中，真人防熊演習與「緊急槍獵」制

畫面上的「人」是日本栃木縣矢板市於6月17日的防熊演習，請人假扮成黑熊，讓地方民眾演練在熊出沒的情況下該如何安全應對。儘管真人扮的熊在視覺上與真實的黑熊有相當大的落差，但工作人員仍相當賣力扮演好熊的角色。這次的訓練也特別設定了「緊急槍獵」情境，讓地方市府、警察以及獵人演練如何正確合法地在市區內對熊開槍獵殺。

哥倫比亞總統決選出爐！川普支持素人律師險勝 背景曝有美公民身份

路透報導，哥倫比亞總統決選21日進行投開票，初步計票顯示，美國總統川普背書的極右派政治素人艾思普雷以49.7%得票率，領先參議員參選人塞培德的48.7%，雙方差距約1個百分點。塞培德是即將卸任的左翼總統裴卓支持人選；裴卓拒絕承認初步結果，表示只會接受較慢、但具法律效力的覆核計票結果。

美伊談判現場范斯熱臉貼冷屁股 分析師：用飽受屈辱形容也不為過

在瑞士持續進行的美伊和談，21日的開局並不順利，一位阿聯政治分析師表示，場面對率領美國代表團的副總統范斯來說，用「飽受屈辱」形容也不為過。

脫歐紅利未現？英國歷史性公投10年後 經濟困境加劇民眾不滿

10年前，英國透過公投決定脫離歐洲聯盟（EU），當時支持者聲稱脫歐將是通往光明未來的關鍵，英國將可擺脫歐盟繁複的法規束縛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。