美制裁對象藏身日本 柬埔寨太子集團幹部被捕

被美國列為制裁對象、與柬埔寨太子控股集團（Prince Holding Group）有關的賽普勒斯籍男子胡石，因涉嫌向日本地方政府申報不實住址，已於本月14日遭東京警視廳逮捕。

日本「朝日新聞」及日本放送協會（NHK）今天報導，日本警方表示，胡石雖在東京千代田區一家公司擔任代表董事，但似乎同時擔任柬埔寨的太子集團幹部。

警方指出，這次逮捕行動中，除了現年44歲、住所不詳的胡石外，還逮捕了31歲的李垠宏以及36歲的郝鳳至。後兩者均是中國籍且雙雙任職於東京世田谷區的一家公司。

辦案人員透露，上述3人涉嫌於今年4月，向東京中央區公所提交胡石已搬入該區的不實轉入申報書，觸犯「使公務員登載不實罪」及「行使該不實文書罪」等罪嫌。警方研判，當時是由受到胡石委託的李垠宏，前往區公所窗口辦理相關手續。

胡石供稱不清楚細節；另外2名嫌犯則否認指控。

太子集團是一家總部位於柬埔寨的企業，在世界各地開展房地產、金融等業務。美國警方形容該集團為「亞洲最大國際犯罪組織之一」，集團主席陳志曾擔任柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）的顧問，被視為與柬國政權關係密切的人物。

然而，美國財政部與司法部文件顯示，太子集團利用設於柬埔寨的電話客服中心，以虛假投資話術實施跨國網路投資詐騙。美方已於2025年10月對與該集團相關的146個個人及法人實施制裁。制裁名單中包含一名叫做「陳小二」的個人，日本警方認定，陳小二與本次逮捕的胡石為同一人。

然而，胡石先前行蹤一直成謎。調查人員透露，日本警方掌握了胡石在境內活動的線索，經過調查後，鎖定涉嫌不實申報的犯罪線索並展開追蹤。警方在大阪市多間高級飯店追查期間，透過監視器畫面發現胡石行蹤，最終在大阪將其逮捕。目前警方正進一步釐清整個組織的犯罪事實。

根據由胡石擔任代表董事的公司登記簿記載，這家公司是在2023年4月以貿易業務等目的成立於東京都足立區。該公司資本額起初為800萬日圓（約新台幣156萬元），但到了2026年3月，資本額已增至約6倍，達到5000萬日圓（約新台幣979萬元）。該公司地址還在2024年4月搬遷至東京都千代田區。

此外，由於胡石過去似乎頻繁出入境日本，警方在調查不實申報住址之具體經過的同時，也將對他在日本境內的活動狀況展開徹底搜查。

報導補充，柬埔寨政府已於今年1月逮捕了包括太子集團主席陳志在內的3名中國籍人士，並將其移交給中方。此舉為國際聯合打擊犯罪的一環，由柬埔寨與中國共同展開搜查。