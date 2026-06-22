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澳洲史上最大宗 警查獲2.7公噸古柯鹼市價約180億

中央社／ 雪梨22日綜合外電報導

澳洲警方今天表示，在雪梨郊區一處地下掩體內起出藏於塑膠桶中的2.7公噸古柯鹼，市價估計超過新台幣180億元，創下澳洲史上最大宗古柯鹼查獲紀錄。

綜合法新社和路透社報導，警方懷疑一個總部位於雪梨的組織犯罪集團安排外籍船隻，先在昆士蘭（Queensland）北部卸下古柯鹼，再運往雪梨（Sydney）進行分銷。

澳洲聯邦警署指揮官賈伊（Stephen Jay）表示，針對毒品來源的調查仍在進行中，當局將與國內外執法機關合作，追查涉案犯罪集團。

他在記者會上說，這批古柯鹼若流入市面，市價估計超過8億澳元（約新台幣180億元），如今這筆錢「不會落入組織犯罪集團的口袋」。

警方表示，涉嫌參與將毒品走私至昆士蘭的母船MV Wealth已遭索羅門群島當局扣留，以展開進一步調查。

近年來，太平洋島國成為毒品走私轉運樞紐，將來自南美洲及東南亞的古柯鹼和安非他命運往澳洲與紐西蘭。

警方19日在雪梨西北部半鄉村地區倫敦德利（Londonderry）一處住宅後方，發現埋藏在地下掩體中的塑膠桶。這些掩體上方鋪有假地板，藉此掩人耳目。

警方表示，兩名分別為21歲及25歲的男子涉嫌逃離現場時被捕，兩人均被控持有具商業規模的非法進口毒品，最高可判處終身監禁。

警方表示，另有6名涉嫌參與古柯鹼走私的人員先前已遭逮捕，並被控犯下非法持有毒品相關罪名。

此次行動之前，警方已在同一調查中先後查獲178公斤古柯鹼及142公斤安非他命，使查扣毒品總量超過3公噸。

根據彭寧頓研究所（Penington Institute）本月發表的年度報告，澳洲2024年與古柯鹼有關的死亡人數激增28%，達141人，創歷史新高。

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雪梨 澳洲 毒品

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