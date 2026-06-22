波烏為歷史恩怨起摩擦 波蘭總理籲避免戰略錯誤

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）今天表示，波蘭與烏克蘭政治人物因二次大戰的歷史恩怨而激化外交衝突，這將會傷害雙方，是項戰略錯誤。

爭端導火線起因於烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早宣布，將一個烏克蘭軍隊精銳單位命名為「UPA英雄」；此舉踩到了波蘭民族記憶的紅線。

根據波蘭官方估計，在1943年至1945年的沃林（Volhynia）大屠殺中，約有10萬名波蘭平民遭烏克蘭反抗軍（UPA）殺害。

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）於本月17日宣布收回曾頒予澤倫斯基的波蘭最高榮譽「白鷹勳章」（White Eagle），澤倫斯基隨即透過郵寄將勳章主動退還，隨後3位前烏克蘭總統與多位高層官員也將勳章歸還。

圖斯克在X平台發文指出：「波蘭與烏克蘭政治人物之間陷入衝突，將會造成雙方傷害，這是一種戰略錯誤，不論是在商業、地緣政治或聲譽上都是如此。大家知道，政治上的錯誤比犯罪更糟糕。」

他又說：「我在與歐洲夥伴討論時，正努力減少損失，並試圖將緊張放緩，但這絕非易事。」

澤倫斯基也在X平台發布一段談話表示，烏克蘭與波蘭只能是「夥伴與朋友」，若政治鬥爭繼續下去，可能讓「危險升級」。

他說：「我們官兵為自己選擇了具有英雄色彩的名稱。我身為總統及三軍統帥，必須支持他們。若沒有烏克蘭，波蘭想擁有安全保障，這根本不可能。」