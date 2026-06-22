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明年大選壓力 義大利拒出錢為烏克蘭採購武器

中央社／ 羅馬21日綜合外電報導

義大利證實將不參與出錢採購烏克蘭所需美國武器的北約相關計畫。這是羅馬當局尋求限制國防支出的最新例證。

國防新聞（Defense News）報導，義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）上週在國會備詢時表示，義大利已決定不支持北約「烏克蘭優先需求清單」（PURL,即代烏克蘭向美國採購武器）計畫。根據PURL，北約成員將共同出資購買美國武器，再將之轉交烏克蘭。

克羅塞托在談到PURL計畫時強調：「我們從一開始就說不，現在的態度依然是拒絕。」

北約本月表示，參與國目前已承諾為PURL計畫提供近60 億美元資金，將集中用於支援烏克蘭的防空系統。

北約指出，目前PURL已協助出資購買70%烏克蘭所需愛國者防空系統的飛彈，以及其他防空系統高達90%的彈藥。

目前的出資國包括德國、加拿大、荷蘭與瑞典。

在宣布抵制PURL計畫前，義大利也才宣布恐不會加入歐盟的「國家豁免條款」（NEC）計畫。NEC允許成員國在計算年度財政赤字時，免將部分國防支出列入，好讓各國能在不違反歐盟赤字規定前提下，進行額外武器採購。

此外，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也表示，義大利可能不會加入歐盟名為SAFE的歐洲防衛融資計畫；這項計畫本可為義大利提供149億歐元的低利貸款用於國防開支。

梅洛尼警告，面對不斷飆升的國內能源與燃料價格，政府必須將施政重心放在補貼民生。她正全力布局明年的連任選戰，此刻擴張國防支出顯已不再受義大利選民青睞。

烏克蘭 義大利 北約

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