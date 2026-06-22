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影／菲律賓驚傳校園槍擊3死5傷！學生急躲桌下畫面曝 2未成年槍手落網
南華早報報導，菲律賓中部聖荷西區（San Jose District）22日上午發生校園槍擊案，造成至少3名學生死亡、5人受傷。警方表示，涉案2名嫌犯都已被逮捕，且皆為未成年人，疑似與遭霸凌有關。
這起槍擊案發生在塔克洛班市（Tacloban City）的國立聖荷西中學（San Jose National High School）。上午9時過後不久，當地警局接獲通報，隨後立即派員到場，封鎖校園並維護現場安全，確保學生、教師及校內人員撤離與安置。
警方指出，第1名嫌犯在案發後數分鐘內於現場遭逮捕，該嫌犯先前已被列為「觸法兒少」（Child In Conflict with the Law）；第2名嫌犯一度逃逸，隨後在聖荷西區居民協助下被當局制伏。傷者已被送往醫療院所接受治療。菲律賓通訊社指出，第1名嫌犯是15歲的九年級學生。
南華早報引述塔克洛班市警察局長蓋蒂根（Noelito Getigan）告訴「馬尼拉公報」（Manila Bulletin），這起槍擊案疑似與嫌犯長期遭霸凌有關。當局已展開調查，以釐清槍擊事件發生原因、作案動機及相關經過。
根據菲律賓地方電視台GMA Regional TV News在社群公布影片，槍擊發生時校內仍在上課，突如其來的連續槍聲讓師生陷入恐慌。部分教室疑似緊急反鎖，學生慌張躲到桌椅下方避難，氣氛相當緊張。
菲律賓通訊社也在社群即時報導，並公布第2名嫌犯在當地居民的協助下被制伏。
事發後，塔克洛班市政府宣布聖荷西區內多所學校停課，包括聖荷西中央學校、曼盧里普小學及國立聖荷西高中。聖荷西區位於塔克洛班市機場附近。
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