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美軍攻擊加勒比海船隻致2死 指打擊恐怖組織毒販
美國軍方今天表示，於加勒比海攻擊一艘船，有兩人喪生、6人倖存，軍方聲稱這艘船是由「恐怖組織」在操控，但未具體說明是何組織。
美國南方司令部(U.S. Southern Command)形容被擊斃者為「男性毒品恐怖分子」，但未進一步說明。
南方司令部指出，行動之後有6名男子倖存，已通知美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）協助搜救。
美軍在社群平台X上發文指出：「情資顯示，這艘船當時航行於加勒比海知名的毒品走私路線，並參與毒品走私活動。」
美軍在加勒比海的攻擊行動，遭人權團體譴責是「法外處決」，川普政府則表示，這類行動目標在於打擊「販運毒品的恐怖分子」。
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