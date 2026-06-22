莫斯科稱擊落近60架烏克蘭無人機 機場一度關閉

俄羅斯當局表示，首都莫斯科今天清晨擊落數十架烏克蘭無人機，機場航班也一度暫停起降。上週烏克蘭才剛攻擊該市的唯一的煉油廠。

路透社報導，莫斯科市長索比亞寧（SergeiSobyanin）在通訊軟體Telegram表示，近60架飛往莫斯科的無人機被擊落，緊急服務人員已被派往無人機墜落地區。

民航監管機構另行表示，莫斯科的謝瑞米提耶佛（Sheremetyevo）、杜莫迪多沃（Domodedovo）、伏努科沃（Vnukovo）機場，以及首都附近的茹科夫斯基（Zhukovskiy）機場皆一度暫停起降，隨後已恢復運作。

此次攻擊發生前數日，烏克蘭無人機再度擊中莫斯科唯一煉油廠。俄方指出，在上週的這波攻勢中，防空系統擊落近200架無人機。這是2022年2月俄軍全面入侵烏克蘭以來，針對莫斯科規模最大的空襲之一。

此外，俄羅斯占領的克里米亞（Crimea）塞凡堡（Sevastopol）市長拉茲沃札耶夫（MikhailRazvozhayev）也在Telegram宣布取消該市今天所有露天公眾活動，街道上的路燈也將熄滅，同時呼籲市民節約用電。

克里米亞是俄羅斯民眾熱門旅遊目的地，但因近期烏克蘭無人機攻擊其運補路線及能源設施，導致燃料短缺，當地已暫停向民眾及企業銷售燃料。目前燃料供應僅限負責基本服務及安全的政府機構。