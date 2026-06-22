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英相施凱爾腹背受敵！柏能擬採「共識推舉」目標9月入主首相府

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
重返國會的工黨老將柏能（右）希望以共識推舉方式，促成首相施凱爾（左）讓賢。路透
重返國會的工黨老將柏能（右）希望以共識推舉方式，促成首相施凱爾（左）讓賢。路透

泰晤士報報導，剛當選國會議員的大曼徹斯特前市長柏能（Andy Burnham） 將尋求「共識推舉」方式，目標是在9月工黨黨代表大會成為英國首相。

首相施凱爾（Keir Starmer）正面臨內閣層級的不信任壓力，盛傳最快於22日宣布下台時間表。多位內閣大臣已明確表示對施凱爾的領導失去信心；若他拒絕設定交棒時程，部分閣員可能在23日內閣會議前集體辭職。

柏能計畫直接向施凱爾提出證據，顯示他已獲得超過200名工黨國會議員支持。其盟友認為，夏季進行黨魁競選將既「混亂」又昂貴，當前支持度使潛在對手難以取得發動挑戰所需的81名議員門檻。

不過黨內亦有疑慮，認為若未經正式選舉程序即完成領導更替，將削弱新首相的政治正當性。若成真，英國將在十餘年間迎來第七位首相，政局穩定性再受質疑。

柏能將於22日下午宣誓成為梅克菲爾德（Makerfield）選區工黨國會議員，其後會見後座議員。與他關係密切的前交通大臣黑格（Louise Haigh）正向議員與內閣成員「徵詢意向」，了解他們希望在未來政府中擔任何種職位。

商務大臣凱爾（Peter Kyle）21日表示，施凱爾正反思其所面對的「政治現實」。

柏能正尋求以「有序過渡」（orderly transition）方式掌權，因為他尚未完整擬定政策平台，也尚未決定關鍵內閣人選。此外，他的團隊內部對於是否任命前工黨黨魁、現任能源安全大臣米利班（Ed Miliband） 出任財政大臣仍存在分歧。

施凱爾 內閣 工黨

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