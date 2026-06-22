影／全球最大卡達液化天然氣園區爆炸！54傷18失蹤 火球點燃夜空畫面曝

美聯社報導，美伊推進和談、力促荷莫茲海峽重啟之際，位於卡達的全球最大液化天然氣設施拉斯拉凡工業區21日啟動作業期間驚傳爆炸，截至22日造成至少54人受傷、18人仍下落不明。這起事件恐進一步擾亂全球能源市場。

國營企業卡達能源（QatarEnergy）聲明，拉斯拉凡工業區（Ras Laffan Industrial Area）啟動作業時發生事故，導致當地巴爾贊（Barzan）天然氣廠爆炸，並引發火災。當局目前已控制火勢。

卡達內政部將爆炸歸因於「技術事故」，並表示並未造成威脅公共安全的外洩情況。

彭博報導，巴爾贊天然氣廠主要供應卡達國內產業與發電，每日可供應近14億標準立方英尺銷售天然氣，也支撐阿拉伯半島沙漠地帶至關重要的海水淡化廠運作；目前尚不清楚爆炸是否會影響卡達液化天然氣產量。

根據社群平台X流傳影片，可見爆炸時引爆巨大火球，瞬間點燃整片夜空，伴隨持續的通紅火光，場面怵目驚心。

路透記者回報，在距離事發地點80公里外的首都杜哈也聽見劇烈爆炸聲。

拉斯拉凡是全球最大液化天然氣出口廠，市場正密切關注其重啟進度，若能快速恢復運作，可望緩和全球天然氣價格壓力。卡達目標是在荷莫茲海峽安全開放後2個月內，恢復拉斯拉凡80%的產量。