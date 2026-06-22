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卡達急召LNG船返國搶復產 天然氣廠重啟爆炸54人傷18人失蹤添變數

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
位於卡達全球最大LNG工業區Ras Laffan的天然氣廠周日重啟運轉過程中引發爆炸，造成54人受傷，另有18人失蹤。路透
位於卡達全球最大LNG工業區Ras Laffan的天然氣廠周日重啟運轉過程中引發爆炸，造成54人受傷，另有18人失蹤。路透

卡達正急調空載液化天然氣（LNG）運輸船返國，希望儘速恢復全球約20%的供應量。同時，位於卡達全球最大LNG工業區Ras Laffan的天然氣廠周日重啟運轉過程中引發爆炸，造成54人受傷，另有18人失蹤。

發生事故的是供應卡達國內產業和發電的巴爾贊（Barzan）天然氣廠，目前還不清楚是否會影響LNG產量。

彭博彙整的船舶追蹤數據顯示，隸屬卡達國營航運部門的三艘 LNG 運輸船，目前停泊在阿曼灣，靠近荷莫茲海峽東側入口。船舶數據並顯示，另外五艘與卡達有關係的船隻停留在阿曼東部海域，還有數艘正航向附近。

卡達在開戰前是全球第二大 LNG 出口國，但在美伊爆發衝突初期，由於龐大的液化設施遭到攻擊，加上荷莫茲海峽封鎖、卡達被迫停產。卡達目前正力求在荷莫茲海峽安全重啟後的兩個月內，恢復大部分產能。

市場正密切關注復產進度，若能迅速恢復供應，可望壓低全球價格。卡達希望荷莫茲海峽安全重開後兩個月內，讓Ras Laffan恢復八成產量。

船舶數據指出，過去一周至少還有另外三艘和卡達有關係的空載運輸船已經橫越荷莫茲海峽。但在此之前，基於安全考量，卡達一直未讓任何空載 LNG 運輸船返回波斯灣。

船舶資料顯示，卡達仍設法出口部分LNG。截至6月19日的一周，裝船量略高於30萬公噸，是3月初以來最多，但仍只有美國以色列2月底攻擊伊朗前水準五分之一左右。

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