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環太平洋軍演24日登場 韓國首度擔任海上指揮官

中央社／ 夏威夷檀香山21日專電

全球規模最大的海上跨國軍事演習「環太平洋軍演」（RIMPAC）24日起登場，適逢美國建國250週年，規模創新高；韓國軍官將首度擔任海上指揮官，寫下55年來首例。

中央社採訪團隊今天抵達夏威夷，在珍珠港目擊美國海軍艾薩克斯號（USS Essex）兩棲攻擊艦緩緩駛入港區。甲板上大批身穿白色制服的官兵整齊列隊，準備投入這場大型演習。

艾薩克斯號為黃蜂級兩棲攻擊艦，艦上可見多架MV-22魚鷹傾轉旋翼機。這款飛機能迅速反應，垂直起降，也能像固定翼飛機高速飛行，快速投射陸戰隊兵力。

2022年美國前眾議院議長裴洛西訪台期間，艾薩克斯號也曾是美軍太平洋兵力部署的一環。

今年環太軍演一大焦點是，南韓海軍首度擔任海上聯合部隊指揮官。韓聯社報導，南韓海軍將領將在這次演習中指揮多國海上部隊，這是南韓首次出任這項職務。

中央社記者觀察，南韓海軍最新銳的神盾驅逐艦正祖大王號（ROKS Jeongjo the Great）已經停泊在珍珠港。這是韓國最新型的萬噸級神盾艦，具備強大的防空與彈道飛彈防禦能力，2024年底服役，首度參加環太軍演。

正祖大王號之外，南韓海軍這次也派出大田號巡防艦（ROKS Daejeon）、天子峰號登陸艦（ROKSCheonjabong）以及島山安昌浩號（ROKS Dosan AhnChangho）潛艦參演。

韓國媒體指出，從指揮職務到參演兵力規模，都反映南韓在區域安全合作中的角色逐漸提升。

環太軍演自1971年開始舉行，每兩年一次，今年邁入第30屆。美國太平洋艦隊表示，今年共有31國、約40艘水面艦艇、5艘潛艦、140架軍機與逾2萬5000名官兵參與，演習從6月24日持續到7月31日。

美軍指出，環太軍演提供多國部隊共同訓練機會，目的在促進各國合作，維護海上航道與海洋安全。演習科目涵蓋海上作戰、防空、反潛、兩棲作戰、實彈射擊與擊沉演練等。

印太安全與台海局勢持續受到國際關注之際，美國與盟友如何透過這場大規模軍演，展現聯合作戰能力，傳達嚇阻訊息，將是外界觀察重點。

韓國 軍演 夏威夷

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