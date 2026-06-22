哥倫比亞右翼總統候選人勝選 示威者燒美國國旗

哥倫比亞總統大選結束，獲美國總統川普力挺的極右派候選人艾思普雷雅以些微差距勝選後，第3大城卡利（Cali）有抗議群眾焚燒美國國旗，並與鎮暴警察爆發衝突。

法新社報導，警察施放催淚瓦斯，試圖驅散數以千計的群眾，其中有些人不滿艾思普雷雅（Abelardo dela Espriella）勝選，持磚塊與棍棒表達憤怒。

在幾乎所有投票中心完成計票後，艾思普雷雅贏得49.66%的選票，左翼候選人塞培德（Senator IvanCepeda）得票率達48.70%。

現年47歲的艾思普雷雅勝選，可能有助於改善與華府的緊張關係，也延續拉丁美洲右翼候選人相繼執政的浪潮。

總統當選人艾思普雷雅在一連串社群媒體貼文中表示：「今日，哥倫比亞贏得最重要的一場比賽。」他補充說，他已與美國總統川普通話，川普向他表達祝賀與支持。

艾思普雷雅在激烈分歧的選戰中，以些微差距擊敗左派對手勝出後，今天矢言將尊重民主原則，並為「所有哥倫比亞人」執政。

艾思普雷雅在巴蘭基亞（Barranquilla）發表勝選演說時表示，在結束這場數十年來最暴力的選戰後，他將恢復社會秩序，並為國家開啟一個「新時代」，但他同時也展現出和解姿態。

他說：「我的政府將是一個絕對民主的政府，保障自由與體制秩序。我將成為所有哥倫比亞人的總統。」