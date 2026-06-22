美伊首輪會談結束 同意60天內達成終戰路線圖

美國與伊朗在瑞士舉行首輪談判至今天凌晨結束，調停國巴基斯坦與卡達在聯合聲明中說，美伊已同意一項路線圖，目標是在60天內達成結束戰爭的最終協議。

綜合法新社與路透社報導，聯合聲明指出：「高層委員會（High Level Committee）已同意一項路線圖，目標是在60天內達成最終協議，為立即展開進一步技術層級會談奠定基礎。」

此外，有關各方已就結束黎巴嫩戰事的機制達成共識，並建立溝通管道，以協助確保商船安全通行荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

美國副總統范斯（JD Vance）21日在與伊朗達成諒解備忘錄（MOU）的框架下，與伊朗官員展開會談。美伊本週將在瑞士布爾根施托克（Buergenstock）山區度假村繼續進行技術層級會談。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）會後在社群平台X發文說，伊朗已爭取到石油與石化產品出口豁免、解凍部分遭凍結資產，以及啟動伊朗重建與發展計畫。

范斯對媒體表示，美國總統川普盼能「翻開新頁，改變美國與伊朗人民之間的關係」。

一名美國外交官21日深夜透露，討論內容包括「釐清伊朗在荷莫茲海峽問題上的混亂訊息，並建立危機降溫機制，以確保荷莫茲海峽維持全面開放」。