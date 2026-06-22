中國黃岩島周邊動作頻頻 菲憂可能奪永久控制權

英國「金融時報」（Financial Times）報導，菲律賓擔憂中國可能正準備永久控制黃岩島。黃岩島是南海有爭議的環礁，也是印度太平洋地區最危險的衝突爆發點之一。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）表示，馬尼拉對中國最近在黃岩島（台灣稱民主礁）周邊的活動感到憂心。黃岩島位於菲律賓專屬經濟區內，位於呂宋島以西200公里處。

鐵歐多洛接受金融時報採訪時表示：「現在的擔憂程度（比以往）高出許多。」

自2012年以來，中國藉由持續部署海軍艦艇，對黃岩島維持實際控制。不過，外界擔憂中國可能會試圖永久控制黃岩島，仿效在南海其他爭議地區的做法，為可能的建設與軍事化鋪路。

本週早些時候，中國從黃岩島鄰近地區移除馬尼拉宣稱為「非法」的浮動平台。但鐵歐多洛表示，中方隨後派遣一艘海洋研究船隻駛入該區域。北京過去曾使用研究船隻，在此區爭議海域進行有助於建造人工島的活動。

10年前，國際仲裁庭駁回北京對南海大部分海域的主權聲索。

鐵歐多洛說：「如果他們…之前說過謊，現在也會說謊。這可能也是在仲裁裁決10週年之際，拿來刺激我們的手段，但既然他們已經進去並展開『研究活動』，如果不打算採取行動，為什麼要冒這麼險？你必須做好最壞的打算。」

北京最近對鐵歐多洛祭出制裁，包括禁止他前往中國、香港與澳門，理由是他對中國發表「不負責任的言論」，但並未具體說明。對此，鐵歐多洛不以為意，認為這些行為只是在迎合國內觀眾，並表示這不影響加強對中國軍事嚇阻力的努力。

雖然美國總統川普有時會對同盟關係發表尖銳言論，讓許多美國盟友感到擔憂，但鐵歐多洛表示，在印太地區，「同盟關係正變得更加堅實」。

美國與菲律賓最近舉行年度肩並肩聯合軍事演習，參與的盟國數量創紀錄新高，包括日本、澳洲、紐西蘭與加拿大。

鐵歐多洛表示，至關重要的是，馬尼拉與盟友必須採取更多行動來「加強（軍事）互通性，以增強針對中國的嚇阻力」。

他透露，馬尼拉希望向美國購買更多武器，包括戰斧（Tomahawks）巡弋飛彈與泰風（Typhon）系統，泰風是能發射戰斧與SM-6飛彈的系統，可打擊飛機、艦艇與彈道飛彈。

鐵歐多洛指出，菲律賓正在與東京洽談，在阿武隈級（Abukuma-class）護衛艦退役後購入5艘。菲律賓也對日本的88式陸基反艦巡弋飛彈（Type 88 surface-to-ship cruise missile）感興趣，這款飛彈已在肩並肩聯合軍事演習上首次亮相。

2024年，馬尼拉與東京簽署相互准入協定，允許他們的軍隊在彼此國家進行訓練與演習，此舉是為了加強對中國的嚇阻力。

被問到相互准入協定是否為日本在菲律賓輪調部署部隊鋪路時，鐵歐多洛表示：「當然，這也適用於菲律賓在日本和澳洲進行輪調部署。」

鐵歐多洛表示，馬尼拉也有意取得自印度購入的布拉莫斯（BrahMos）超音速飛彈的增程型，這將讓菲律賓在南海擁有更大的投射能力。

除了添購武器外，鐵歐多洛表示，馬尼拉也開始將人工智慧（AI）融入軍事系統，以提升偵測中國活動和預測未來行動的能力。

被問到美菲針對台灣可能爆發戰爭進行多大程度的討論時，他表示：「美國與菲律賓並未針對台灣緊急事態進行過任何對話。」

但他說，這兩個盟友已在每年根據共同防禦條約舉行的美菲會談中，討論了可能影響菲律賓的全球突發狀況。

他說：「任何負責任的國防交流，都會談到這些緊急事態…並為這些狀況進行演習。這也是為什麼AI會被運用在其中，AI能提供預測，讓各種情境更加真實、更具可行性，並使突發狀況更符合最新情況。」