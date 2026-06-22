美伊儘管彼此放話不斷 瑞士會談仍將持續

儘管美國總統川普今天語出威脅激怒伊朗，但美國1名外交官今天表示，雙方的瑞士會談預期將通宵進行；此外，伊朗1名消息人士先前亦指出，談判雖然陷入僵局，但並未結束。

綜合法新社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，美伊雙方這次會談開始並不順利，川普威脅打擊伊朗以報復德黑蘭對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的支持，伊朗代表團因此憤而離席。

伊朗通訊社（IRNA）指出，伊朗代表團在與作為調解方之一的卡達代表團會面後，離開會談舉行的大樓。這間官方通訊社補充說，「就在瑞士談判開始時，川普在X平台發文，重申他對伊朗的威脅和言論。」

美伊在多項關鍵議題看法分歧，同時彼此放話威脅，黎巴嫩戰火的重燃更令談判陷入危機。川普曾指出，伊朗在黎巴嫩領取高額報酬的代理人真主黨惹事生非，如果伊朗不立即阻止，美方將再次攻擊伊朗。

伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad BagherGhalibaf）也強烈回應：「美國對威脅（他國）應謹慎看待，伊朗軍隊已準備好用不同方式回應。無論他們講多少，我們才是行動的一方。」

伊朗方面堅持認為，以色列在黎巴嫩的致命空襲必須停止，會談才能取得進展。伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）在X平台發文，「除非黎巴嫩戰爭結束，否則不可能進入最終協議的談判階段。」

其它關鍵議題上，美國1名在瑞士談判現場的外交官表示，伊朗代表團參與「針對核協議所有要項的強硬討論」，並澄清其在荷莫茲海峽（Hormuz Strait）問題的表態，內容涉及「建立去衝突化機制，以確保海峽維持完全開放」。

川普先前接受福斯新聞（Fox News）採訪時表示，如果未能與伊朗達成協議，美國可能會恢復轟炸並「接管」荷莫茲海峽。儘管兩國已簽署初步協議重新開放海峽，但圍繞這一關鍵水道的緊張局勢再次升級。

CNN指出，儘管川普的威脅擾亂了與伊朗的談判，但美方表示談判仍在繼續。