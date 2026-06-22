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卡達拉斯拉凡工業區發生技術事故 爆炸致多人受傷

中央社／ 杜哈21日綜合外電報導

卡達內政部表示，拉斯拉凡工業區（Ras Laffan Industrial Area）一家工廠今天因技術問題發生爆炸，造成數人受傷。

內政部聲明表示：「民防隊已採取應對措施。」

法新社報導，記者在距離事發地點80公里外的首都杜哈（Doha）有聽到爆炸聲。

拉斯拉凡工業區為全球最大液化天然氣轉運樞紐，今天爆炸發生時火光照亮夜空、濃煙竄升。

儘管卡達當局強調，此次爆炸是內部問題所致，但拉斯拉凡工業區早在美國以色列伊朗的戰爭中已嚴重受損。

戰爭期間，伊朗針對波斯灣的能源基礎設施發動攻擊，拉斯拉凡也受襲擊，迫使卡達暫停天然氣生產。如今美伊之間達成停戰協議，拉斯拉凡工業區重新啟動。

國營企業卡達能源（QatarEnergy）表示，爆炸發生時，「拉斯拉凡工業區已啟動運轉，這起事故導致當地巴爾贊（Barzan）天然氣供應設施爆炸，並引發火災」。

美伊戰爭期間，卡達在3月2日遭伊朗無人機攻擊關鍵設施，暫停了液化天然氣生產；隨後在3月18日的受到進一步襲擊。

當時卡達能源部長卡比（Saad Al-Kaabi）表示，第2次遇襲後，預計卡達液化天然氣出口量能減少17%，並且修復時間可能需要3到5年。

卡達 伊朗 以色列 美國

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