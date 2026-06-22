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衣索比亞選委會：執政黨橫掃國會大選9成席次

中央社／ 阿迪斯阿貝巴21日綜合外電報導

衣索比亞選舉委員會今天指出，總理阿比所屬執政繁榮黨在1日舉行的國會選舉中取得壓倒性勝利，贏得約9成席次。

法新社報導，自從2018年起執政的阿比（AbiyAhmed）因作風日益威權而批評聲浪不斷，與他早年因修補與鄰國厄利垂亞關係而獲頒諾貝爾和平獎時的形象形成強烈對比。

繁榮黨（Prosperity Party）在這個擁有1億3000萬人口的國家被外界一致看好；分裂的反對陣營在許多選區未能推出候選人。

根據法新社在國家選舉委員會（National ElectionsBoard）主席梅拉特沃克（Melatwork Hailu）宣布結果後所作統計，執政黨在人民代表院（House of Peoples'Representatives）486個席次中贏得438席。約占競選席次的9成。

根據國家選舉委員會，全國547個選區中有501個舉行選舉，5400萬登記選民中約4000萬人進行投票

選委會表示，基於安全理由，投票日有143個投票所未開放，並稱阿姆哈拉（Amhara）和歐羅米亞（Oromia）地區數個地點的投票作業曾一度中斷，但未進一步說明細節。

最具代表性政黨社會正義人民黨（Ethiopian Citizensfor Social Justice）僅推出293位候選人，相較之下，繁榮黨則有461位候選人參選。

預計國會大選當選人將於9月底到10月間從人民代表院議員中選出總理。

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