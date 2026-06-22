南非反移民示威揚言全國停擺 駐處籲僑民注意安全

南非近期排外衝突不斷，反對非法移民的抗議團體預計在30日發起「全國停擺」（national shutdown）示威活動，表達對南非政府移民政策的不滿。駐南非代表處提醒僑民注意安全，避免前往人群聚集地區，以防出現暴力事件。

反移民抗議團體數月來已多次遊行，他們手持棍棒，高喊「Mabahambe！」（南非祖魯語，意為「他們必須離開」），挨家挨戶詢問居民是否持有合法居留文件，有時甚至演變成暴力事件，砸壞非法移民經營的商店、將他們驅離居住地。莫三比克也表示，有5名該國僑民在南非排外暴動中遇害。

路透社報導，反移民情緒日益高漲下，有些團體將南非經濟危機、公共服務品質低落、高犯罪率和高失業率全歸咎於非法移民，並要求在30日前遣返他們。

駐南非代表處19日示警，雖然目前尚不清楚「全國停擺」活動具體細節，但若不幸演變為暴力事件，將影響民眾日常生活，請僑胞注意出入安全，避免前往或途經人群聚集的地區。

代表處也提醒，南非政府將加強對企業的勞工法規稽查，請旅斐台商再次確認企業營運符合南非移民及勞工法規。

總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）宣布了一系列打擊非法移民的新措施，包括對雇用非法移工者判處監禁、設專門法庭加快遣返非法移民等。目前已有數名雇主因聘用非法移工而遭逮捕。

拉瑪佛沙也呼籲民眾勿將南非經濟問題歸咎於外國公民，甚至採取私刑。他敦促公眾將注意力集中在政策解決方案上。

目前許多外國公民為求安全，離開原本居住處，成群露宿在內政部、警察局或宗教集會所外，或地區活動中心內。迦納、奈及利亞、莫三比克及許多其他非洲國家已陸續派巴士或專機大量撤僑。

根據非營利組織「世界人口綜述」（WorldPopulation Review）調查，2026年南非全國失業率達33.2%，高居全球第二。南非統計局資料更顯示，青年失業率最高，15至24歲族群的失業率達60.9%，其次是25至34歲族群，失業率為40.6%。