乞求川普合照？義總理反嗆：蹭你又沒用、管好你自己

美國總統川普與義大利總理梅洛尼因合照引發的外交齟齬愈演愈烈。川普廿日仍堅稱梅洛尼在上周法國七大工業國集團（Ｇ７）峰會「一再」求他合照。梅洛尼則再度回嗆川普對她的言語攻擊毫無意義。

美義這兩個北約（ＮＡＴＯ）盟邦領袖間的爭執，起因於義大利總理辦公室十七日公布一張梅洛尼與川普在上述峰會場邊單獨聊天的照片。

川普上周接受義媒訪問時聲稱，梅洛尼在該峰會期間一再求他合照，引發義大利政府不滿。梅洛尼駁斥川普說法「純屬捏造」。這場風波導致義大利副總理兼外長塔加尼立即取消原定的訪美行程。

廿日川普在大衛營度周末時也在自創社媒真實社群寫道，「梅洛尼當時一再求我合照」。他一開始還拼錯梅洛尼的名字，之後才修改。

川普還寫道，美國雖是北約盟邦的國防開支最高國家之一，但梅洛尼卻不允許美國在美伊戰爭期間使用義大利的機場或跑道。

對二月底開戰後無法順利使用義大利基地，川普對梅洛尼表達不滿。川普在上述社媒發文指稱，在美伊十七日達成初步和平協議後，梅洛尼「才想與美國重修舊好」。

川普還寫道，「梅洛尼在義大利支持率很低，這可能是因為她在關於阻止伊朗取得或發展核武的問題上拒絕美國、一個真正熱愛且保護義大利的國家，而北約當時也做了相同決定！」

梅洛尼這次同樣很快做出回應。她強調，「這些持續不斷的無端攻擊毫無意義」。她在社媒ＩＧ寫道，「對於我的支持度，跟（川普）你交朋友肯定沒什麼幫助，也跟我們之間的關係無關。我的支持度取決於我捍衛義大利國家利益的能力，而這正是我一直以來所做的；總之，我的支持度跟你無關。我建議你還是關注一下你自己的吧」。

極右翼「義大利兄弟黨」黨魁梅洛尼二○二二年十月擔任總理至今，是義大利史上首位女性的政府領袖。根據民調機構YouTrend十八日發布的調查，該黨支持率為百分之廿七點八，儘管未破三成，但仍是義大利支持率最高的政黨。