最後通牒 立陶宛總統促外長 修復與陸關係

立陶宛政壇近期就對中國大陸的關係修復路線爭執不休。立陶宛國家廣播電視台（ＬＲＴ）報導，立陶宛總理魯吉尼涅稱，立國正與中方就恢復外交關係進行談判。立國外交部長布德里斯則強調，相關接觸必須低調，以免公開討論影響談判。立陶宛總統瑙塞達則稱，他已向布德里斯發出「最後通牒」，要求其修復與中方關係，否則將影響其職位去留。

ＬＲＴ報導，瑙塞達十九日表示，已向布德里斯發出「最後通牒」，稱其只有修復與中國的關係才能保住職位。他指出，「關於與中國關係正常化及落實與台灣敲定的目標，必須在這些問題上拿出一定成果。若令人滿意且一切正常，我希望布德里斯能繼續留任，否則將以另一種方式看待這個問題」。並稱，計畫下周與立陶宛社會民主黨領導人討論人事安排。

此前，魯吉尼涅十八日表示，立陶宛正與中方就恢復外交關係進行談判。她在議會答詢時既未證實也未否認「允許中國設立代表處」的說法，並稱外交聯繫有助於解決人員往來等實際問題。

大陸觀察者網指，立陶宛外交部同日表示，無法證實相關說法，但承認雙方正就恢復外交關係及外交機構運作條件進行對話。並指，立陶宛已提出恢復外交使團運作的建議，目標是恢復與中方外交關係正常化，並與歐盟其他成員國一致。該部門說，這是複雜且耗時的過程，需要雙方共同努力。立陶宛恪守「一個中國原則」。

立陶宛國會內部對中國政策分歧持續顯現。議會外交委員會副主席帕維里奧尼斯批評政府，相關決定未經充分討論，並稱「允許中方設立代辦處」將降低國家地位，預測中方可能提出更多條件。觀察者網指，帕維里奧尼斯為立陶宛對中強硬派人物，今年初曾率團訪台。

報導指，二○二一年立陶宛允許台灣設立「台灣代表處」後，中立兩國關係陷入僵局。今年二月，魯吉尼涅曾稱該決定為戰略性錯誤。

大陸外交部日前表示，中方與立方溝通大門始終敞開，希望立方將改善關係的意願轉化為實際行動。