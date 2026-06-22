尋求破冰 關西兩經濟團體負責人 聯袂訪陸

日媒引述相關人士指出，日本關西兩大經濟團體負責人近日將訪問北京，配合廿二日至廿六日在北京舉行的「中國國際供應鏈促進博覽會」（鏈博會）進行訪問。在日中關係惡化長期化的背景下，與大陸聯繫緊密的關西經濟界正尋求透過經貿交流打開對話突破口。

共同社指出，兩大經濟團體負責人為關西經濟聯合會會長、住友電氣工業董事長松本正義，及大阪商工會議所主席、三得利控股副董事長鳥井信吾。兩團體還設想在二○二六年秋季派遣代表團訪陸，此行也意在鋪路。

松本希望藉此機會，與鏈博會主辦方、中國國際貿易促進委員會會長任鴻斌舉行會談。中國貿促會先前曾負責二○二五年大阪．關西世博會中國館的營運。

此次鏈博會上，住友電工、松下控股、大金工業等日本企業將參展。日本商工會議所代表團，以及擔任日本國際貿易促進協會代理會長的前厚生勞動副大臣橋本岳，也計畫到訪。

關西經濟界曾於二○二四年十一月派出第八次訪陸代表團，當時是時隔十二年後再次組團訪陸。相關人士透露，松本在二○二五年大阪．關西世博會期間，也曾與大陸國務院副總理何立峰會談，一直致力於加強日中經濟交流。

此外由中小企業組成的日本商工會議所於廿一日至廿四日暌違八年單獨派出代表團赴北京考察。此行約有廿名日本中小企業高層參加，將與大陸電商京東集團洽談商務，並考察大陸人形機器人企業北京銀河通用。訪團此行並未安排與大陸政府高層會面，但會議所強調，行程內容「直接連結實質利益」，旨在協助日本中小企業開拓銷路。