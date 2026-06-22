史上首見 日晶片設備商 對陸銷售下滑

隨著中國大陸半導體產業持續推進本土化進程，日本晶片製造設備商在大陸市場的表現出現了變化。日媒指出，截至三月卅一日財年內，日本五大晶片設備製造商對大陸的合計銷售額下滑百分之十二，為相關統計首次出現下降，其中前段製程設備受影響較為明顯。

日經亞洲昨日報導，由於中方推動本土產業發展，大陸廠商正從日本和歐美競爭公司手中奪取市占率。根據東京電子、愛德萬測試、斯庫林集團、迪斯科和國際電氣五家日企的報告，上個財年上述公司在大陸市場合計銷售額為一點四七兆日圓，較前一財年下降百分之十二。

對於前段製程設備製造商而言，降幅尤為明顯。東京電子、斯庫林集團和國際電氣對大陸銷售額，合計較上年下降近百分之廿。此外，今年第一季東京電子在大陸銷售額占比降至百分之廿七，較去年同期下降七個百分點，並自二○二四年第二季的百分之五十明顯回落。相較下，日本製造商的後段製程設備銷售仍有成長。上個財年，主要檢測設備製造商愛德萬測試在大陸市場銷售額增長約百分之廿，迪斯科亦增長近百分之十。

報導提到，半導體設備長期是日本企業具競爭力的領域，但隨著大陸企業在晶片製造領域崛起，正逐步搶占設備市場占比。除日企外，ＡＳＭＬ、應用材料與科磊等歐美企業在大陸市場亦面臨壓力。作為全球最大的設備製造商，ＡＳＭＬ今年第一季對大陸銷售比率降至百分之十九，年減八個百分點。

國際行業組織ＳＥＭＩ數據顯示，大陸設備市場仍占全球百分之卅七，二○二五年規模約四九三億美元。分析指，外企銷售下降但市場總量持平，主因是大陸本土廠商快速成長。

報導稱，在出口管制與供應鏈調整下，大陸持續推進半導體本土化，企業發展加速。根據日本研究公司ＭＩＲ數據顯示，大陸前段製程設備國產化率已由二○二一年的百分之十升至百分之廿一。後段製程（包括封裝）的比率從百分之十九上升到百分之卅六。

陸稀土磁體對日出口 大減逾34％

隨中日關係持續惡化，大陸持續收緊對日稀土出口管制。據大陸海關總署廿日公布的貿易數據，五月大陸對日出口的稀土磁體為一二三噸，較上月大減百分之卅四點六，降至去年五月以來最低水準。相較之下，大陸五月對全球整體稀土磁體出口量僅較前月減少百分之七點七，對美出口也下滑百分之七點七。路透並指，大陸五月對日出口多項關鍵重稀土產品仍近停滯。自去年十一月以來，大陸未再向日出口氧化鋱及氧化鏑。