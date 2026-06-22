聽新聞
0:00 / 0:00

史上首見 日晶片設備商 對陸銷售下滑

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
中國大陸半導體產業持續推進本土化進程，導致日本五大晶片設備製造商對大陸銷售額，首度出現下滑。圖為寧波一家半導體材料公司的作業情況。新華社
中國大陸半導體產業持續推進本土化進程，導致日本五大晶片設備製造商對大陸銷售額，首度出現下滑。圖為寧波一家半導體材料公司的作業情況。新華社

隨著中國大陸半導體產業持續推進本土化進程，日本晶片製造設備商在大陸市場的表現出現了變化。日媒指出，截至三月卅一日財年內，日本五大晶片設備製造商對大陸的合計銷售額下滑百分之十二，為相關統計首次出現下降，其中前段製程設備受影響較為明顯。

日經亞洲昨日報導，由於中方推動本土產業發展，大陸廠商正從日本和歐美競爭公司手中奪取市占率。根據東京電子、愛德萬測試、斯庫林集團、迪斯科和國際電氣五家日企的報告，上個財年上述公司在大陸市場合計銷售額為一點四七兆日圓，較前一財年下降百分之十二。

對於前段製程設備製造商而言，降幅尤為明顯。東京電子、斯庫林集團和國際電氣對大陸銷售額，合計較上年下降近百分之廿。此外，今年第一季東京電子在大陸銷售額占比降至百分之廿七，較去年同期下降七個百分點，並自二○二四年第二季的百分之五十明顯回落。相較下，日本製造商的後段製程設備銷售仍有成長。上個財年，主要檢測設備製造商愛德萬測試在大陸市場銷售額增長約百分之廿，迪斯科亦增長近百分之十。

報導提到，半導體設備長期是日本企業具競爭力的領域，但隨著大陸企業在晶片製造領域崛起，正逐步搶占設備市場占比。除日企外，ＡＳＭＬ、應用材料與科磊等歐美企業在大陸市場亦面臨壓力。作為全球最大的設備製造商，ＡＳＭＬ今年第一季對大陸銷售比率降至百分之十九，年減八個百分點。

國際行業組織ＳＥＭＩ數據顯示，大陸設備市場仍占全球百分之卅七，二○二五年規模約四九三億美元。分析指，外企銷售下降但市場總量持平，主因是大陸本土廠商快速成長。

報導稱，在出口管制與供應鏈調整下，大陸持續推進半導體本土化，企業發展加速。根據日本研究公司ＭＩＲ數據顯示，大陸前段製程設備國產化率已由二○二一年的百分之十升至百分之廿一。後段製程（包括封裝）的比率從百分之十九上升到百分之卅六。

陸稀土磁體對日出口 大減逾34％

隨中日關係持續惡化，大陸持續收緊對日稀土出口管制。據大陸海關總署廿日公布的貿易數據，五月大陸對日出口的稀土磁體為一二三噸，較上月大減百分之卅四點六，降至去年五月以來最低水準。相較之下，大陸五月對全球整體稀土磁體出口量僅較前月減少百分之七點七，對美出口也下滑百分之七點七。路透並指，大陸五月對日出口多項關鍵重稀土產品仍近停滯。自去年十一月以來，大陸未再向日出口氧化鋱及氧化鏑。

晶片 日媒 半導體

延伸閱讀

本土替代效應浮現 日本五大晶片設備商對陸銷售首見下滑

陸出口管制效應延續 對日稀土磁體出口創一年低點

特斯拉與AI儲能需求推動 韓媒：LG新能源南京廠滿載運轉

大陸智駕晶片新勢力崛起 地平線4月裝機量躍升至第二

相關新聞

史上首見 日晶片設備商 對陸銷售下滑

隨著中國大陸半導體產業持續推進本土化進程，日本晶片製造設備商在大陸市場的表現出現了變化。日媒指出，截至三月卅一日財年內，日本五大晶片設備製造商對大陸的合計銷售額下滑百分之十二，為相關統計首次出現下降，其中前段製程設備受影響較為明顯。

尋求破冰 關西兩經濟團體負責人 聯袂訪陸

日媒引述相關人士指出，日本關西兩大經濟團體負責人近日將訪問北京，配合廿二日至廿六日在北京舉行的「中國國際供應鏈促進博覽會」（鏈博會）進行訪問。在日中關係惡化長期化的背景下，與大陸聯繫緊密的關西經濟界正尋求透過經貿交流打開對話突破口。

最後通牒 立陶宛總統促外長 修復與陸關係

立陶宛政壇近期就對中國大陸的關係修復路線爭執不休。立陶宛國家廣播電視台（ＬＲＴ）報導，立陶宛總理魯吉尼涅稱，立國正與中方就恢復外交關係進行談判。立國外交部長布德里斯則強調，相關接觸必須低調，以免公開討論影響談判。立陶宛總統瑙塞達則稱，他已向布德里斯發出「最後通牒」，要求其修復與中方關係，否則將影響其職位去留。

乞求川普合照？義總理反嗆：蹭你又沒用、管好你自己

美國總統川普與義大利總理梅洛尼因合照引發的外交齟齬愈演愈烈。川普廿日仍堅稱梅洛尼在上周法國七大工業國集團（Ｇ７）峰會「一再」求他合照。梅洛尼則再度回嗆川普對她的言語攻擊毫無意義。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。