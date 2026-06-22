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英國首相施凱爾傳遭逼宮 川普斷言將請辭
英國首相施凱爾（Keir Starmer）陷入政治危機，據報導他面臨工黨內部逼宮，可能明天宣布請辭。美國總統川普今天斷言施凱爾將請辭。
法新社報導，川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「施凱爾將辭去英國首相職務。」
川普接著表示：「他在兩個非常重要的議題上表現糟糕--移民與能源（開放北海石油開採！）。祝他一切順利！」
英國「觀察家報」（The Observer）昨天報導，預期施凱爾將於本月22日宣布辭職，同時說明離任時程及相關安排。
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