英國首相施凱爾傳遭逼宮 川普斷言將請辭

日媒引述相關人士指出，日本關西兩大經濟團體負責人近日將訪問北京，配合廿二日至廿六日在北京舉行的「中國國際供應鏈促進博覽會」（鏈博會）進行訪問。在日中關係惡化長期化的背景下，與大陸聯繫緊密的關西經濟界正尋求透過經貿交流打開對話突破口。

2026-06-22 00:00