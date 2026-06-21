快訊

照片曝！花蓮深山驚見「新堰塞湖」 距馬太鞍崩塌地7公里

持刀攻擊啦啦隊員汶汶！中年狂粉遭送辦 檢方複訊後聲押

國軍明起實施五天四夜 立即備戰操演

聽新聞
0:00 / 0:00

美國將在日本常態部署泰風飛彈系統 日媒：加強牽制北京

中央社／ 東京21日綜合外電報導
日本媒體報導，美軍為了下週及9月在日本舉行的軍事演習，將把能發射戰斧巡弋飛彈的泰風中程飛彈發射系統部署到當地，之後並留在日本。圖攝於2025年。圖／路透社
日本媒體報導，美軍為了下週及9月在日本舉行的軍事演習，將把能發射戰斧巡弋飛彈的泰風中程飛彈發射系統部署到當地，之後並留在日本。圖攝於2025年。圖／路透社

日本媒體報導，美軍為了下週及9月在日本舉行的軍事演習，將把能發射戰斧巡弋飛彈的泰風中程飛彈發射系統部署到當地，之後並留在日本。日本官員說，這意味美國加強牽制中國。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，美國軍方為了明天展開的2年1度「勇敢之盾」（ Valiant Shield）大規模軍演，將部署陸基的泰風（Typhon，又譯堤豐）系統到日本南部鹿兒島縣鹿屋市的日本海上自衛隊航空基地。

到了9月舉行的美日兩國年度「東方之盾」（Orient Shield）聯合軍演，泰風系統也預計將派上用場。10月中旬左右再移往日本的1個美軍基地。

1名日本自衛隊高階官員解釋，這次的部署並非讓泰風系統可立即移動。但1名日本政府官員指出，將這套系統留在日本，「代表必要時可進行部署，可用來嚇阻中國」

美軍也在2024年為了與菲律賓的聯合軍演，將泰風系統部署到當地，並續留至今。美軍今年5月在菲律賓測試用泰風發射1枚戰斧（Tomahawk）飛彈，成功擊中600公里遠的目標。

戰斧飛彈最大射程可達1600公里，代表若從日本的鹿屋基地發射，能夠打擊到中國。

美國去年首次將泰風系統部署到日本山口縣岩國市的美軍陸戰隊航空基地，當時北京便表達反對。

日本 美國 自衛隊 美軍

延伸閱讀

美日部隊開始大規模訓練 市民團體要求停止

2020年成轉折點 WSJ：中軍艦常態圍台 正收緊包圍網

首批MQ-9B高高空無人機已抵台 組裝中擇期飛測

美參院國防法案含台灣戰備庫存計畫 專家：有助嚇阻

相關新聞

美國將在日本常態部署泰風飛彈系統 日媒：加強牽制北京

日本媒體報導，美軍為了下週及9月在日本舉行的軍事演習，將把能發射戰斧巡弋飛彈的泰風中程飛彈發射系統部署到當地，之後並留在...

資深內閣成員也不挺？英媒爆外交大臣私下告訴施凱爾：必須下台

英國「觀察家報」（The Observer）20日報導，預期英國首相施凱爾將於22日宣布辭職，同時說明離任時程及相關安排。不過，路透指出，一名政府消息人士透露，施凱爾目前仍專注於政務，會繼續堅守首相職位。

烏克蘭無人機攻擊克里米亞與俄邊疆區 釀5死28傷

俄羅斯扶植的克里米亞半島行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）今天表示，烏克蘭無人機攻擊克里米亞，導致4人...

歐洲將受影響？美國恐削減對北約軍力分配 專家吐憂心

本月初，歐美媒體報導稱，美國未來將削減對北約的軍力分配，其中包括顯著減少戰略轟炸機和戰鬥機的數量，此外，一艘美國航母也將調離。美國在歐洲駐軍人數——目前有約8萬人——未受影響。

川普與高市為珍珠港事件吵嘴 毒舌之餘更是黑色寓言？

七國集團（G7）峰會已經開完，但一則法媒的報導，卻又掀起一層浪。根據日媒《日報現代》19日報導，在法廣綜合頻道「France Inter」18日的早間新聞節目中，《迴聲報》記者透露，在法國舉行的G7峰會首日晚宴上，川普和高市早苗發生了爭執。至於爭吵的導火線，法媒指向是因為川普又提起了「珍珠港事件」。報導該消息的記者稱，川普在晚宴上吹噓美國對伊朗發動的「突襲」，並再次將其比作1941年日本偷襲珍珠港。

英王將首度公開個人稅單 回應王室財務透明壓力

英國國王查理三世將公布個人報稅資料。由於王室財務日益受到公眾關注，白金漢宮今天表示，查理三世成為首位公開個人稅務資訊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。