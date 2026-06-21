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資深內閣成員也不挺？ 英媒爆外交大臣私下告訴施凱爾：必須下台
英國「觀察家報」（The Observer）20日報導，預期英國首相施凱爾將於22日宣布辭職，同時說明離任時程及相關安排。不過，路透指出，一名政府消息人士透露，施凱爾目前仍專注於政務，會繼續堅守首相職位。
觀察家報稍早還報導，施凱爾目前正在契克斯（Chequers）的鄉間宅邸與妻子討論此事，尚未做出最後決定。
英國天空新聞則爆料，外交大臣古柏已告知施凱爾，說他必須請辭。天空新聞指出，古柏是施凱爾內閣中最資深的大臣之一，據稱已在周末私下向施凱爾傳達這個訊息。
不久前，英國商業與貿易大臣凱爾（Peter Kyle）告訴天空新聞，他19日起就沒有與施凱爾說過話，但他說自己和施凱爾已針對施凱爾面臨的挑戰進行過一次「坦誠的對話」。
工黨高層人士預期，他最快將於22日發表明確聲明，說明他的未來動向。
外界普遍將柏能視為最有可能接替施凱爾出任工黨黨魁的熱門人選。現年56歲的柏能19日在重要補選中勝出，贏得國會席次，為他對陷入困境的首相施凱爾發起領導權挑戰鋪路。柏能也已表明將挑戰工黨黨魁和首相大位。柏能曾任衛生大臣，自2017年起擔任大曼徹斯特市長。
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