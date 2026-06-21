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烏克蘭無人機攻擊克里米亞與俄邊疆區 釀5死28傷
俄羅斯扶植的克里米亞半島行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）今天表示，烏克蘭無人機攻擊克里米亞，導致4人死亡、28人受傷。此外，俄國克拉斯諾達邊疆區也傳出1死。
路透社報導，烏克蘭近來加強對克里米亞的無人機攻擊。克里米亞是俄羅斯黑海艦隊所在地，烏軍鎖定半島補給路線發動攻擊，並在旅遊旺季開始之際引發燃料危機。
阿克瑟諾夫指出，克里米亞半島各地加油站已暫停向民眾與企業出售燃料，現有供應僅限於負責關鍵公共服務及安全工作的政府單位。
當地電網營運商通報，由於輸電網路受損，多個地區發生停電；連接克里米亞與俄國克拉斯諾達邊疆區（Krasnodar）的克赤海峽（Kerch Strait）渡輪服務也一度暫停。
克拉斯諾達邊疆區當局指出，烏克蘭無人機攻擊1處石油運輸設施，導致渡輪上1人喪生，並且引發1座石油碼頭起火。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已證實關於這場攻擊的消息。
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