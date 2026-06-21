歐洲將受影響？美國恐削減對北約軍力分配 專家吐憂心

（德國之聲中文網）本月初，歐美媒體報導稱，美國未來將削減對北約的軍力分配，其中包括顯著減少戰略轟炸機和戰鬥機的數量，此外，一艘美國航母也將調離。美國在歐洲駐軍人數——目前有約8萬人——未受影響。

這對歐洲意味著什麼？

首先，歐洲必須為失去的軍事裝備尋找替代。替代戰鬥機還相對容易，但擁有戰略轟炸機的除美國外，僅有中國和俄羅斯。

在德國馬歇爾基金會專家馬約（Claudia Major）看來，歐洲的戰鬥力取決於一些特定的關鍵能力：防空和導彈防禦、縱深精準打擊能力、後勤保障、指揮控制、偵察、目標捕獲和網路能力。而歐洲人在這些方面能力十分欠缺。

如何防禦俄羅斯？

對北約來說，俄羅斯被視為最大的危險。

為確保防範俄羅斯的能力，並降低對美國的依賴，歐洲人希望擴大自身的軍火生產，並對軍火生產進行現代化改造及整合。

綠色和平組織五月的一項研究認為，即便沒有美國，北約國家與俄羅斯相比，在主要軍事類別仍具優勢。但該研究的共同作者盧爾茨（Alexander Lurz）也提出憂慮：「這些技術是各國希望保留在本國並創造就業崗位的。這導致各國仍繼續希望保留本國的控制權。」他說，戰鬥機合作項目「未來空中作戰系統」（FCAS）最後不得不告吹，顯示出國防領域的「慣性」阻力。

川普政府目前尚未就北約的「核共享」提出疑問。

本周四，歐洲防長將與美國國防部長赫塞斯就接下來的步驟磋商。預計相關討論將持續到7月初在安卡拉舉行的北約峰會上。

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