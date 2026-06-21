快訊

陽台收衣服不慎墜樓 板橋男骨折…警到場查出竟是通緝犯

一路相挺的父親離世 許天送告別式…許淑華泣不成聲難掩哀痛

打造「刺客教條」遊戲巨擘Ubisoft證實 聯合創辦人法國墜機身亡

聽新聞
0:00 / 0:00

歐洲將受影響？美國恐削減對北約軍力分配 專家吐憂心

德國之聲／ 德國之聲
圖為F-15E戰鬥機。圖／路透社
圖為F-15E戰鬥機。圖／路透社

（德國之聲中文網）本月初，歐美媒體報導稱，美國未來將削減對北約的軍力分配，其中包括顯著減少戰略轟炸機和戰鬥機的數量，此外，一艘美國航母也將調離。美國在歐洲駐軍人數——目前有約8萬人——未受影響。

這對歐洲意味著什麼？

首先，歐洲必須為失去的軍事裝備尋找替代。替代戰鬥機還相對容易，但擁有戰略轟炸機的除美國外，僅有中國和俄羅斯

在德國馬歇爾基金會專家馬約（Claudia Major）看來，歐洲的戰鬥力取決於一些特定的關鍵能力：防空和導彈防禦、縱深精準打擊能力、後勤保障、指揮控制、偵察、目標捕獲和網路能力。而歐洲人在這些方面能力十分欠缺。

如何防禦俄羅斯？

對北約來說，俄羅斯被視為最大的危險。

為確保防範俄羅斯的能力，並降低對美國的依賴，歐洲人希望擴大自身的軍火生產，並對軍火生產進行現代化改造及整合。

綠色和平組織五月的一項研究認為，即便沒有美國，北約國家與俄羅斯相比，在主要軍事類別仍具優勢。但該研究的共同作者盧爾茨（Alexander Lurz）也提出憂慮：「這些技術是各國希望保留在本國並創造就業崗位的。這導致各國仍繼續希望保留本國的控制權。」他說，戰鬥機合作項目「未來空中作戰系統」（FCAS）最後不得不告吹，顯示出國防領域的「慣性」阻力。

川普政府目前尚未就北約的「核共享」提出疑問。

本周四，歐洲防長將與美國國防部長赫塞斯就接下來的步驟磋商。預計相關討論將持續到7月初在安卡拉舉行的北約峰會上。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

北約 歐洲 美國 俄羅斯 川普

延伸閱讀

芬蘭總理歐爾波出席歐盟理事會 聚焦俄烏與中歐貿易

每天10億歐元逆差壓頂 歐盟擬對中祭歐版301 衝擊比亞迪、上汽

路透：台海緊張效應 亞洲無人載具需求爆發

【專家之眼】美伊和解：巴國如何成功調解巨人與狂人之戰？

相關新聞

歐洲將受影響？美國恐削減對北約軍力分配 專家吐憂心

本月初，歐美媒體報導稱，美國未來將削減對北約的軍力分配，其中包括顯著減少戰略轟炸機和戰鬥機的數量，此外，一艘美國航母也將調離。美國在歐洲駐軍人數——目前有約8萬人——未受影響。

川普與高市為珍珠港事件吵嘴 毒舌之餘更是黑色寓言？

七國集團（G7）峰會已經開完，但一則法媒的報導，卻又掀起一層浪。根據日媒《日報現代》19日報導，在法廣綜合頻道「France Inter」18日的早間新聞節目中，《迴聲報》記者透露，在法國舉行的G7峰會首日晚宴上，川普和高市早苗發生了爭執。至於爭吵的導火線，法媒指向是因為川普又提起了「珍珠港事件」。報導該消息的記者稱，川普在晚宴上吹噓美國對伊朗發動的「突襲」，並再次將其比作1941年日本偷襲珍珠港。

英王將首度公開個人稅單 回應王室財務透明壓力

英國國王查理三世將公布個人報稅資料。由於王室財務日益受到公眾關注，白金漢宮今天表示，查理三世成為首位公開個人稅務資訊...

愛丁堡多起反穆斯林攻擊 英首相：絕不容忍

蘇格蘭反恐警察正就昨天在愛丁堡市內多起暴力攻擊事件展開調查，這些事件共造成5名男性受傷，英國首相施凱爾（Keir Star...

巴斯克蛋糕之父退休了 撼動甜點界的他「卡愛巧克力」

在西班牙北部城市聖塞巴斯提安，一個風雨交加的下午，65歲的里維拉（Santiago Rivera）走出蛋糕工廠，向即將接手他甜點王國的兒子與女兒道別。這位被視為「巴斯克乳酪蛋糕之父」的主廚，決定在6月1日退休，把餐廳與烘焙坊交給下一代。

川普嗆伊朗核談破局後果！撂話美將收荷莫茲服務費「做中東守護天使」

美伊展開首輪核談判之際，美國總統川普20日發文威脅，若伊朗未能在60天內達成最終協議，美國將對荷莫茲海峽徵收費用，他並稱「這是美國作為中東守護天使的服務費」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。