俄軍空襲烏克蘭東部釀3死22傷 俄稱擊落239架無人機

七國集團（G7）峰會已經開完，但一則法媒的報導，卻又掀起一層浪。根據日媒《日報現代》19日報導，在法廣綜合頻道「France Inter」18日的早間新聞節目中，《迴聲報》記者透露，在法國舉行的G7峰會首日晚宴上，川普和高市早苗發生了爭執。至於爭吵的導火線，法媒指向是因為川普又提起了「珍珠港事件」。報導該消息的記者稱，川普在晚宴上吹噓美國對伊朗發動的「突襲」，並再次將其比作1941年日本偷襲珍珠港。

2026-06-21 11:48