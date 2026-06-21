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俄軍空襲烏克蘭東部釀3死22傷 俄稱擊落239架無人機

中央社／ 基輔21日綜合外電報導

烏克蘭地方官員今天表示，俄羅斯對烏克蘭東部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）及波塔瓦州（Poltava）發動攻擊，造成3人死亡、22人受傷。

法新社報導，隨著美國主導、旨在終結俄烏戰爭的談判實際上已陷入停滯，莫斯科與基輔近期也升級對彼此的攻擊行動。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州軍事行政首長甘扎（Oleksandr Ganzha）在通訊軟體Telegram上表示：「俄羅斯空襲該州3個地區，造成1人死亡、9人受傷。」

死者是1名70歲婦女，住在尼科波（Nikopol）地區。

波塔瓦州軍事行政首長迪亞基夫尼奇（Vitali Dyakivnych）也表示，20日晚間俄軍空襲造成2人死亡、13人受傷，其中包括6名兒童。

俄羅斯國防部則表示，俄軍夜間共擊落239架烏克蘭無人機。

烏克蘭 俄軍 空襲

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