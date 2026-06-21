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黎南再爆衝突 以色列控真主黨不斷違反停火協議
以色列外交部今天指控，黎巴嫩激進組織真主黨（Hezbollah）違反美國前一天才宣布的停火協議。
以色列外交部發言人馬莫斯坦（Oren Marmorstein）在X平台表示：「真主黨持續不斷違反停火協議。」
與此同時，以色列部隊與真主黨武裝分子交火，以軍戰機也在黎巴嫩南部多處發動致命空襲。
法新社報導，以色列與真主黨同意停火的隔天，黎巴嫩民防機構表示，以軍今天持續空襲黎巴嫩南部地區納巴蒂葉（Nabatieh），造成16人喪生。
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