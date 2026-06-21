抗議政府貪腐 塞爾維亞數千人集會要求提前選舉

數以千計的民眾今天在塞爾維亞北部城市諾維薩德（Novi Sad）集會，一是紀念2024年釀16死的火車站屋頂倒塌事件，二是要求提前舉行大選。

路透社報導，2024年的事件在塞爾維亞各地引發反政府示威，而這些由學生主導、時而轉趨暴力的示威活動，動搖了民粹路線總統武契奇（AleksandarVucic）以及他所領導的「塞爾維亞進步黨」（SerbianProgressive Party）長達13年的執政地位。

示威人士、反對派和人權團體指控，火車站屋頂倒塌事件為冰山一角，是政府在營造業管理失當和貪腐問題的縮影。

在塞爾維亞第二大城市諾維薩德，數千名示威者頂著約攝氏30度高溫，高喊「勝利」口號，並對武契奇與塞爾維亞進步黨發出噓聲。許多人舉著標語、穿著印有「學生必勝」字樣的T恤。

參與學生運動的人士表示，他們希望在下一次國會與總統選舉中挑戰武契奇及塞爾維亞進步黨。這兩項選舉預計2027年舉行，但武契奇已表示，他可能會在未來幾個月提前舉行。

來自諾維薩德的1位大學教授在群眾面前表示，「如果沒有自由公正的選舉，其餘一切都是空談。」

示威群眾和人權團體也指控武契奇及政府官員操弄選舉、暴力對待反對人士、打壓媒體自由、貪腐並與組織犯罪掛鉤。武契奇及其盟友則否認所有指控。

一名年約50歲的抗議民眾說：「我們必須站出來，表達我們的意志，取得勝利；我們沒有其他選擇。」

諾維薩德集會的同時，武契奇在電視直播中號召支持者將於27日舉行集會。他說：「我邀請大家切勿怒氣相向…而是團結在塞爾維亞國旗之下。」

塞爾維亞是歐洲聯盟（EU）候選國，然而，塞爾維亞若想加入歐盟，仍須改善法治與司法制度，包括確保自由公平的選舉環境、打擊貪腐及組織犯罪。除此之外，塞國外交政策也需與歐洲聯盟一致，包括因俄羅斯入侵烏克蘭而對俄國祭出制裁。