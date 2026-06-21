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孟加拉總理首訪中國、馬來西亞 聚焦投資與就業機會

中央社／ 孟加拉首都達卡21日綜合外電報導

孟加拉總理拉曼（Tarique Rahman）今天展開就任後的首次出訪，造訪馬來西亞和中國，目標是吸引外資、增加海外就業機會，並展現外交政策優先方向。

路透社報導，這次為期6天的出訪，適逢拉曼政府積極尋求外資以支持雄心勃勃的經濟規劃，同時強化與亞洲重要夥伴的關係。

拉曼將於今天下午啟程前往吉隆坡，會晤馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim），之後應中國國務院總理李強邀請，於22日前往中國展開為期3天的正式訪問。

孟加拉外交部官員席阿姆（Asad Alam Siam）20日向媒體表示，此次中國行預計將簽署15至17項雙邊合作文件，並將討論延宕多年的蒂斯塔河（TeestaRiver）相關計畫。

拉曼預計於25日會晤李強，並於26日與中國國家主席習近平會談。

他也將出席在中國大連舉行的「世界經濟論壇新領軍者年會」（World Economic Forum's Annual Meeting of the New Champions，又稱「夏季達沃斯論壇」），與全球政商領袖討論成長、創新與新興科技。

達卡期待此行有助深化與其最大貿易與發展融資夥伴之一中國的合作關係。

孟加拉政府近期批准一項總值418.9億塔卡（約新台幣108.2億元）的基礎建設計畫，用於開發吉大港（Chittagong）中國經濟與工業園區，其中246.7億塔卡將由中國提供優惠貸款。這項計畫預計在初期階段創造約10萬個就業機會，並吸引逾5億美元外國直接投資。

在馬來西亞方面，雙方預計將重點討論勞工移民、孟加拉勞工招募，以及更廣泛的經濟合作。馬來西亞一直是孟加拉移工主要輸出國之一，移工匯款也是孟加拉重要的外匯來源。

孟加拉 馬來西亞 李強

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