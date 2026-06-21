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玻利維亞50天示威癱瘓交通 總統下令軍警強勢維穩
玻利維亞過去50天的抗議活動導致經濟幾近停擺，總統巴斯宣布全國進入緊急狀態後，隨即下令清除示威活動的道路封鎖，授權軍方大規模部署，以恢復社會秩序。
巴斯（Rodrigo Paz）今天清晨向全國發表演說時表示，反政府活動對道路封鎖，已踰越社會抗爭應有的底線，已演變成組織化行動，意圖動搖國家民主體制。
巴斯說：「現在就是政府行動時刻。」他承諾保護民眾，確保基本物資流通，並警告持續癱瘓社會的抗議者，將面臨法律制裁。
籌劃這波抗爭活動的團體，多是前總統莫拉萊斯（Evo Morales）的支持者，他們阻撓重要道路交通，造成卡車受困，讓食物、燃料與藥品的運輸受阻，尤以行政首都拉巴斯（La Paz）及鄰近的愛爾阿托 （ElAlto）受衝擊最嚴重。
清晨時分，至少200名武裝人員攜帶著催淚瓦斯，聚集在愛爾阿托警察局附近。上午9時許，警方大車隊自警局出發，開往遭封鎖的主要公路。
巴斯掌權僅7個月，他上任後突然削減實施長達20年的燃料補貼，目的是減少財政赤字、因應嚴重的美元外匯短缺，但導致國內油價暴漲，各大工會和示威團體因而要求政府恢復補貼、提高薪資、解決能源匱乏問題，並公開要求總統巴斯辭職。
依據玻利維亞法律，總統在任2年半後才能被發動罷免公投。
巴斯上台前，有近20年由莫拉萊斯領導的左翼「爭取社會主義運動」（MAS）政府執政。莫拉萊斯本人自2006年到2019年掌權。巴斯指責莫拉萊斯煽動這波示威。
莫拉萊斯公開聲援此次抗爭，呼籲應提前舉行大選，並指這場動亂是大眾對巴斯經濟政策的反抗。
巴斯上台受到美國總統川普（Donald Trump）的支持，被視為是華府加強對南美洲影響力布局重要一環。
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