快訊

國票金民轉公迎兩大翻轉 首波鎖定三巨頭薪酬改革

高雄早午餐名店驚傳「被家暴」停業 40萬人心疼…狂刷五星好評打氣

MLB／大谷翔平「迎二寶」歸隊轟陽春砲 山本由伸不敵金鶯終止4連勝

聽新聞
0:00 / 0:00

不顧禁令挺伊朗人權 巴黎爆衝突警逮20人

中央社／ 巴黎20日綜合外電報導

數百名示威者無視禁令於巴黎集會，抗議伊朗鐵腕鎮壓與處決行為。法國警方今天採取行動，當場逮捕約20人。

法新社報導，儘管警方在前一晚已禁止這場集會，仍有多輛巴士抵達巴黎市中心的沃邦廣場（Place Vauban），參與集會活動。

在解釋這項決定時，當局表示，「在當前國內外情勢特別緊張的脈絡下」，他們擔心可能會與支持伊朗政權的人士發生衝突。

法新社記者在現場目擊，數百名抗議人士聚集於這場示威活動中，旨在讓人們關注中東衝突期間，伊朗國內出現一波波處決行動。

示威者高喊「打倒伊朗獨裁政權」以及「法國政府，感，無恥」等口號。部分示威者高舉遭德黑蘭當局處決者的遺照。

伊朗反對派團體伊朗全國抵抗委員會（NCRI）成員艾拉維（Afchine Alavi）告訴法新社，警方使用胡椒噴霧來驅散集會群眾。

他說：「他們無緣無故逮捕了約20人。」並補充指出，約有12人受傷。他堅稱示威者方面並未出現任何暴力行為。

人權團體表示，自戰爭爆發以來，伊朗已有超過40人遭處決，其中許多人與戰前爆發的抗議運動有關。

伊朗 巴黎 中東

延伸閱讀

世足賽／伊朗隊首戰對紐西蘭 場外伊裔群眾抗議指政權工具

美伊和談 伊朗裔比利時議員：僅暫時停火勿取消制裁

伊朗歌手阿瑪迪未戴頭巾公開演唱 傳遭判處74下鞭刑

川普家族開發案掀示威 阿爾巴尼亞民眾要求總理下台

相關新聞

川普與高市為珍珠港事件吵嘴 毒舌之餘更是黑色寓言？

七國集團（G7）峰會已經開完，但一則法媒的報導，卻又掀起一層浪。根據日媒《日報現代》19日報導，在法廣綜合頻道「France Inter」18日的早間新聞節目中，《迴聲報》記者透露，在法國舉行的G7峰會首日晚宴上，川普和高市早苗發生了爭執。至於爭吵的導火線，法媒指向是因為川普又提起了「珍珠港事件」。報導該消息的記者稱，川普在晚宴上吹噓美國對伊朗發動的「突襲」，並再次將其比作1941年日本偷襲珍珠港。

英王將首度公開個人稅單 回應王室財務透明壓力

英國國王查理三世將公布個人報稅資料。由於王室財務日益受到公眾關注，白金漢宮今天表示，查理三世成為首位公開個人稅務資訊...

愛丁堡多起反穆斯林攻擊 英首相：絕不容忍

蘇格蘭反恐警察正就昨天在愛丁堡市內多起暴力攻擊事件展開調查，這些事件共造成5名男性受傷，英國首相施凱爾（Keir Star...

巴斯克蛋糕之父退休了 撼動甜點界的他「卡愛巧克力」

在西班牙北部城市聖塞巴斯提安，一個風雨交加的下午，65歲的里維拉（Santiago Rivera）走出蛋糕工廠，向即將接手他甜點王國的兒子與女兒道別。這位被視為「巴斯克乳酪蛋糕之父」的主廚，決定在6月1日退休，把餐廳與烘焙坊交給下一代。

川普嗆伊朗核談破局後果！撂話美將收荷莫茲服務費「做中東守護天使」

美伊展開首輪核談判之際，美國總統川普20日發文威脅，若伊朗未能在60天內達成最終協議，美國將對荷莫茲海峽徵收費用，他並稱「這是美國作為中東守護天使的服務費」。

二戰歷史爭端 澤倫斯基與3前總統退還波蘭勳章

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他已將波蘭先前頒發給他的國家勳章歸還，主因波蘭總統昨天表示，因雙方對二戰時期事件的爭議，已撤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。