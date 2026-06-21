不顧禁令挺伊朗人權 巴黎爆衝突警逮20人

數百名示威者無視禁令於巴黎集會，抗議伊朗鐵腕鎮壓與處決行為。法國警方今天採取行動，當場逮捕約20人。

法新社報導，儘管警方在前一晚已禁止這場集會，仍有多輛巴士抵達巴黎市中心的沃邦廣場（Place Vauban），參與集會活動。

在解釋這項決定時，當局表示，「在當前國內外情勢特別緊張的脈絡下」，他們擔心可能會與支持伊朗政權的人士發生衝突。

法新社記者在現場目擊，數百名抗議人士聚集於這場示威活動中，旨在讓人們關注中東衝突期間，伊朗國內出現一波波處決行動。

示威者高喊「打倒伊朗獨裁政權」以及「法國政府，感，無恥」等口號。部分示威者高舉遭德黑蘭當局處決者的遺照。

伊朗反對派團體伊朗全國抵抗委員會（NCRI）成員艾拉維（Afchine Alavi）告訴法新社，警方使用胡椒噴霧來驅散集會群眾。

他說：「他們無緣無故逮捕了約20人。」並補充指出，約有12人受傷。他堅稱示威者方面並未出現任何暴力行為。

人權團體表示，自戰爭爆發以來，伊朗已有超過40人遭處決，其中許多人與戰前爆發的抗議運動有關。