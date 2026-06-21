英王將首度公開個人稅單 回應王室財務透明壓力

英國國王查理三世將公布個人報稅資料。由於王室財務日益受到公眾關注，白金漢宮今天表示，查理三世成為首位公開個人稅務資訊的君主，將有助於提升王室透明度。

法新社報導，從法律層面來說，英國君主可免繳特定稅款；但實際層面來說，他們過去數十年持續自願性繳納某些賦稅。

此外，英國君主並無公開納稅資料的義務。不過，查理三世（King Charles III）胞弟、被撤銷王子頭銜的安德魯（Andrew）近年來因醜聞纏身，讓王室財務再度成為焦點。

白金漢宮（Buckingham Palace）發言人告訴英國聯合社（Press Association），查理三世將成為首位主動公布個人稅務資訊的君主。

白金漢宮表示，這項決定是查理三世本人要求推動的改革措施之一，也是他即位後持續推動王室現代化的一部分。

發言人說：「我們的目標是以更加清晰和易懂的方式，說明王室財務的所有細節，並將其置於歷史與憲政脈絡下予以解釋。簡單來說，我們持續朝現代化與革新邁進。」

英國廣播公司（BBC）報導，查理三世的個人稅務資料將於25日隨同年度王室財務報告一同公布。

根據英國法律，君主無需繳納所得稅、資本利得稅或遺產稅。但自1993年的伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）起，就持續自願繳納所得稅和資本利得稅迄今。

查理三世於2022年即位前，在作為王儲威爾斯親王時期，也曾主動公開自己的納稅金額。

近年來，王室積極修補因安德魯與已故美國性罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）關聯所帶來的形象損害。

政府審計人員本月指出，安德魯多年來僅象徵性地以低廉租金承租大宅，卻透過轉租多棟小屋賺取私人收入。

英國財政部每年撥發「君主撥款」（Sovereign Grant），以支應王室履行公務的開支。

國王的私人收入來源之一為蘭卡斯特公爵領地（Duchy of Lancaster），這個地產擁有多樣化的土地、房產及投資組合。2024至2025年間，這一領地為國王帶來2680萬英鎊（約新台幣11.5億元）的年收入。