台商齊聚聖保羅 深化台灣與中南美洲經貿連結

中南美洲台灣商會聯合總會第30屆第3次理監事聯席會議暨會員大會19至21日在巴西聖保羅舉行，大會主題為「三十榮耀，再啟新程」，來自中南美洲19國、約200位台商僑領與青商代表齊聚一堂，共同探討經貿合作與台商未來發展。

今天開幕典禮以巴西與中華民國國歌揭幕。總會長林幸昭致詞時表示，感謝台灣政府長期支持海外台商，讓大家在異地奮鬥時仍能感受到堅實後盾。他強調，中南美洲台商是台灣在此區域的重要民間力量，將持續支持政府施政方向，並鼓勵青商積極參與，展現台灣人的活力。

僑委會委員長徐佳青指出，台灣近年經濟表現亮眼，2025年GDP成長率超過8%，今年更受惠於人工智慧與新興科技需求，預估成長率介於5.2%至10.1%。她提到，台灣對中國投資近年急速下滑，資金逐漸轉向美國、歐洲及其他地區，並期盼更多台商前進中南美洲，成為台灣與當地經貿合作的橋梁。

世界台灣商會聯合總會長熊強生則提醒，全球政經局勢充滿變數，但台灣仍展現強勁韌性，今年首季GDP成長率高達13.69%，創近39年新高。他呼籲台商善用台灣在AI供應鏈的優勢，結合僑居國資源，共同開發智慧城市、智慧製造與智慧醫療等新商機。

駐巴西代表廖志賢致詞指出，全球局勢雖受地緣政治與經貿挑戰影響，但台商憑藉靈活與堅韌精神，不僅在海外站穩腳步，更成為台灣深化國際經貿連結的重要推手。他強調，政府將持續作為台商的後盾，中南美洲台商所建立的網絡，也是台灣國力的延伸與外交推動的最佳夥伴。

駐聖保羅辦事處處長朱怡靜指出，台灣在全球半導體供應鏈地位無可取代，是展現「科技島」實力的重要象徵。她強調，台商是台灣「銳實力」在海外的最佳代言人，透過經貿外交爭取國際支持至關重要。朱怡靜並提到，聖保羅州是巴西工商業重鎮，這次邀請4座城市代表出席，展現與台灣深化合作的潛力。

巴斯托斯市（Bastos）市長蘇薩（Kleber Lopes de Sousa）表示，巴斯托斯以農牧業聞名全國，是巴西最大雞蛋產地，他期盼未來能與台灣在農業技術、食品加工及市場拓展上展開更多合作。

弗朗西斯科莫拉托市（Francisco Morato）市長古斯蒙（Ildo Gusmão）則感謝台灣佛教慈濟基金會巴西聯絡處捐贈土地興建學校，認為這是善意與合作的最佳典範，並希望未來能與台灣及拉美社群建立更深連結，共同推動教育、經濟與社會發展。

吐邦市（Tupa）議員兼台灣—巴西協會副會長枝光（Eduardo Akira Edamitsu）強調，台灣在半導體與智慧醫療領域居世界領先地位，若能引進台灣技術，不僅能改善偏遠地區醫療可及性，還能推動智慧城市與產業合作，他呼籲透過投資、技術交流與夥伴關係，建立巴西與台灣的醫療科技橋梁。

印達亞杜巴市（Indaiatuba）科技創新局長蜜拉妮（Graziela Milani）則指出，該市擁有優質投資環境與堅實工業基礎，是跨國企業進駐首選，期盼未來能與台灣在智慧製造、科技創新及教育領域展開更多合作。

這4座城市的代表致詞，展現了巴西地方政府與台灣深化經貿連結的無限潛力。朱怡靜強調，台灣不僅是充滿活力的科技島，更具備中型國家實力，將持續憑藉科技創新、民主制度與經濟韌性，承擔世界公民責任。

她期盼台商繼續發揮影響力，讓世界看見台灣的價值與力量。此次大會不僅凝聚中南美洲台商的向心力，也為台灣與當地建立更多合作契機，期盼台商與當地建立更多合作契機，共創雙贏。