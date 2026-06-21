哥倫比亞總統大選 極右派律師對決左派參議員

哥倫比亞明天將選出新總統，選民將在白宮支持的極右派律師與左派參議員之間做出抉擇。這場選舉結果，將決定哥倫比亞坎坷不平的和平進程命運，以及與華府之間的緊張關係。

法新社報導，多達4100萬選民將在支持度領先的候選人艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）與其對手塞培德（Ivan Cepeda）之間做出選擇。這是拉丁美洲近期一系列在左派與右派之間高度兩極化選舉的最新一例。

安全議題主導了這場選戰。在此之前，接連發生炸彈攻擊，以及一名保守派總統候選人光天化日下，在波哥大遭到謀殺，都使選情蒙上陰影。

擁有美國與哥倫比亞雙重國籍、自封為「老虎」的艾思普雷雅，在5月第一輪投票中勝出。他當時承諾，將對拒絕簽署2016年和平協議的販毒游擊組織發動強硬打擊。

他接受法新社採訪時表示，如果當選，他希望獲得美國的支持，對生產古柯鹼主要原料古柯的武裝團體發動為期90天的空襲行動。

現年63歲的塞培德是一名參議員兼人權捍衛者，他也是推動與武裝團體談判，以實現「全面和平」政策的關鍵人物。

他是遭右派準軍事組織殺害的一名共產主義參議員之子，也是即將卸任總統裴卓（Gustavo Petro）的政治繼承人。裴卓因憲法限制無法再度參選。