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川普家族開發案掀示威 阿爾巴尼亞民眾要求總理下台

中央社／ 阿爾巴尼亞首都地拉那20日綜合外電報導

數千名示威群眾今天走上阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）街頭，這是近3周前反對美國總統川普家族相關度假村開發計畫的抗議爆發以來，規模最大的示威活動之一。

自5月底以來，抗議民眾每晚聚集，反對在這個巴爾幹國家的沿海自然保護區興建豪華飯店。這項開發案與川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）及其丈夫庫許納（Jared Kushner）有關。

反對開發案的聲浪引爆民眾對政府貪腐的不滿情緒，抗議訴求如今已經擴大至要求阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）下台。

雖然官方並未公布示威人數，但據法新社記者觀察，現場人潮是抗議行動爆發以來最多的一次。

在大批旅居海外的僑民加入活動後，現場旗海飄揚，示威者揮舞阿爾巴尼亞國旗，紅色氣球升上天際。

抗議民眾表示，他們將持續占領街頭，直到拉瑪辭職。還有人在總理辦公室大樓外投影標語：「阿爾巴尼亞是非賣品」。

面對連日來的示威浪潮，拉瑪始終態度強硬。他今天稍早在黨內會議上強調自己不會辭職，還聲稱引發抗議的主因並非開發案本身，而是庫許納參與此案。

拉瑪說：「世人關注的並非納爾塔（Narta）的命運，而是庫許納這個名字，以及川普的影子。」

這波抗爭的導火線是該國南部維奧薩—納爾塔（Vjosa-Narta）潟湖保護區內原本寧靜的海灘突然出現鐵絲圍欄與推土機，當地位於地拉那西南方約100公里處。

飯店預定地隨後爆發當地居民與私人保全的衝突，引發社會譁然，並在數日內吸引大批民眾參與示威。

庫許納支持的度假村計畫，以及附近薩贊島（Sazan）的另一項開發案，皆位於候鳥重要繁殖地附近，其中包括數百隻紅鶴棲息區。

川普 伊凡卡 庫許納

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