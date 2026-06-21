法國警方巴黎郊區小鎮緝毒 意外起出畢卡索畫作

法國檢察官今天表示，警方在巴黎郊區一處民宅查緝毒品時，意外起出一幅畢卡索（Pablo Picasso）的真跡畫作。

巴黎東南郊區克雷泰（Créteil）檢察官辦公室指出，檢方已展開調查，以了解是否涉及竊盜和贓物買賣。有4人因這起案件19日在法院接受即時審訊。

根據首先報導此案的「巴黎人報」（Le Parisien）指出，警方是在15日於巴黎東方小鎮「馬恩河畔尚皮尼」（Champigny-sur-Marne）進行毒品搜查。

報導還說，除了畢卡索的畫作，警方還查扣了大麻脂（Cannabis resin）、名牌服飾及數千歐元現金。

克雷泰檢方表示，這幅畫作已鑑定為西班牙畫家畢卡索的真跡。但檢方未具體說明是哪一幅畫作。