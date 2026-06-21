聽新聞
0:00 / 0:00
法國警方巴黎郊區小鎮緝毒 意外起出畢卡索畫作
法國檢察官今天表示，警方在巴黎郊區一處民宅查緝毒品時，意外起出一幅畢卡索（Pablo Picasso）的真跡畫作。
巴黎東南郊區克雷泰（Créteil）檢察官辦公室指出，檢方已展開調查，以了解是否涉及竊盜和贓物買賣。有4人因這起案件19日在法院接受即時審訊。
根據首先報導此案的「巴黎人報」（Le Parisien）指出，警方是在15日於巴黎東方小鎮「馬恩河畔尚皮尼」（Champigny-sur-Marne）進行毒品搜查。
報導還說，除了畢卡索的畫作，警方還查扣了大麻脂（Cannabis resin）、名牌服飾及數千歐元現金。
克雷泰檢方表示，這幅畫作已鑑定為西班牙畫家畢卡索的真跡。但檢方未具體說明是哪一幅畫作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。