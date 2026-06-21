伊波拉病毒民主剛果難民營快速擴散 5月來疑已30死

剛果民主共和國東北部一處流離失所平民營區逾1個月來至少已有30人身亡，官員說，這樣的死亡率前所未見，其中部分已確認死於伊波拉病毒，顯示這疾病可能正在迅速擴散。

天主教救援組織「明愛會」（Caritas）與布尼亞市（ Bunia）科貢澤（Kigonze）營區的一名發言人表示 ，由於患者或家屬一直到18日都拒絕檢測，目前不太可能確認所有死亡案例的具體原因；此一營區是伊波拉疫情的重災區。

根據營區發言人和民眾向路透社說，所有死者均出現頭痛、發燒與嘔吐等伊波拉疾病相關症狀。

營區發言人葛洛迪亞（Desire Grodya Bapi）受訪時說：「以前生病的人不會這樣突然死亡。」

科貢澤營區住民約有1萬5000多人，最近的死亡案例引發疑慮，恐怕伊波拉病毒已在民主剛果東部500萬流離失所人民之間悄悄傳播，加上民眾拒絕檢測與當地衛生條件極度不好，讓疫情控制更加困難。

營區主席埃蒂安 （Dz'djo Ndrutsi Etienne）表示，光是本週就埋葬了10人。葛洛迪亞則說，營區過去每月記錄最多1到3起死亡案例。

剛果政府5月15日宣布疫情爆發，但官員坦言，早在5月初已經出現死亡案例了。

4名救援人員指出，美國總統川普（Donald Trump）主政下削減外援預算，民主剛果所能獲得的水資源、衛生與清潔經費大幅減少，讓社區更容易暴露於伊波拉等傳染病的威脅，死亡人數可能因此激增。

聯合國資料顯示，民主剛果的廁所與洗手站所需經費，在2024年至2025年已減半至約3800萬美元，而今年8000萬美元的募款目標，目前僅取得21%。