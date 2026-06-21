愛丁堡多起反穆斯林攻擊 英首相：絕不容忍

蘇格蘭反恐警察正就昨天在愛丁堡市內多起暴力攻擊事件展開調查，這些事件共造成5名男性受傷，英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，攻擊者動機似乎出於仇恨穆斯林。

綜合路透社與法新社報導，警方表示逮捕1名36歲蘇格蘭白人男子，他涉入一連串威脅、搶劫及破壞公物事件，5名受害者中有3人因非致命傷勢送醫治療，目前民眾已不再受到威脅。

施凱爾在X平台譴責此事，「令人髮指，任何人都不應在街頭遭受暴力」，「嫌疑人動機似乎出於仇恨穆斯林。我對此絕不容忍，他將依法受到嚴懲。」

蘇格蘭首席大臣史文尼（John Swinney）亦發文表示，他對此「深感憂心」。

他補充說：「我們國家不容許暴力、種族主義或排斥異己。」

蘇格蘭警察局助理局長培頓（Catriona Paton）表示：「我要向所有社群傳達明確支持訊息，種族主義或基於信仰的仇恨在蘇格蘭沒有容身之地。蘇格蘭只有團結一致，才能展現出最好的一面。」

蘇格蘭清真寺協會（SAM）與非營利的穆斯林參與暨發展組織（MEND）均表示，多名受害者是穆斯林。

後者指出，網路流傳影片顯示，被捕男子高喊著要「保護國家」免受穆斯林侵害，並伴隨著粗俗言語。

根據警方消息，這名男子仍在羈押，調查工作持續進行。