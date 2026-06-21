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二戰歷史爭端 澤倫斯基與3前總統退還波蘭勳章

中央社／ 基輔20日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他已將波蘭先前頒發給他的國家勳章歸還，主因波蘭總統昨天表示，因雙方對二戰時期事件的爭議，已撤銷授予澤倫斯基的這項榮譽。

路透社報導，3位烏克蘭前總統也表示，他們將把獲頒的國家勳章歸還給波蘭，其他多名高階官員也採取相同行動。

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）19日表示，他已撤銷在2023年頒發給澤倫斯基的「白鷹勳章」（Order of the White Eagle），原因是澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將一支軍事部隊重新命名，以紀念二戰時期被指控屠殺波蘭人的烏克蘭反抗軍。

雙方對烏克蘭反抗軍（Ukrainian Insurgent Army）歷史角色的爭議，恐將加深這兩個關係緊密的戰略夥伴外交裂痕。基輔當局目前正積極集結盟友，以向俄羅斯施壓，試圖結束這場已持續4年多的侵烏戰爭。

澤倫斯基在社群平台X上寫道：「我們一直認為，2023年獲頒的白鷹勳章是獻給烏克蘭人民和我們軍隊的。這也是當時所說的話。今天，我已經將這枚勳章寄還給了波蘭總統。」

澤倫斯基還發布了一張照片，顯示該勳章正被裝入盒中，準備寄往波蘭總統府。

他表示，烏克蘭感謝波蘭的支持，並承諾基輔將「對所有具實質意義的互動形式保持開放，以避免對雙方共同歷史中艱難且痛苦的篇章出現相互矛盾的詮釋」。

烏克蘭前總統庫契馬（Leonid Kuchma）、尤申科（Viktor Yushchenko）及波洛申科（Petro Poroshenko）也表示，他們將歸還所獲頒的白鷹勳章，理由是這場爭議正損害他們過去為改善與波蘭關係所付出的努力。

澤倫斯基 波蘭 二戰

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