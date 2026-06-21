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英媒：預期英國首相施凱爾6/22宣布辭職
英國「觀察家報」（The Observer）今天報導，預期英國首相施凱爾將於本月22日宣布辭職，同時說明離任時程及相關安排。
觀察家報指出，施凱爾（Keir Starmer）在與內閣閣員、幕僚、金主以及工會領袖討論後，認為其首相職位已難以為繼。
報導補充道，施凱爾目前正在契克斯（Chequers）的鄉間宅邸與妻子討論此事，尚未做出最後決定。不過工黨高層人士預期，他最快將於22日發表明確聲明，說明他的未來動向。
不過路透社表示，一名政府消息人士透露，施凱爾目前仍專注於政務，會繼續堅守首相職位。
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