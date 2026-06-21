英媒：預期英國首相施凱爾6/22宣布辭職

美國總統川普十九日在馬里蘭州安德魯聯合基地說，「我們安排很多出訪行程，會前往土耳其，也會在今年某時再前往中國；習近平主席九月將訪美，我們也會到中國參加一場大型會議，那場會議將在中國舉行」。

2026-06-21 00:00