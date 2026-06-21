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日本入境簽證費 下月漲至五倍

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電

日本政府19日在內閣會議上拍板，自7月起將外國人入境簽證費用調高至原有的五倍。不過，外務大臣茂木敏充表示，不預期此舉會立即衝擊入境觀光。

共同社與富士電視台報導，新費用適用於7月1日以後提出的申請。單次入境簽證費用將由現行的3,000日圓大幅調升至1萬5,000日圓，多次入境簽證費用也將由6,000日圓調升至3萬日圓。

這是日本48年來首次調整簽證費用。茂木在記者會上表示，簽證手續費自1978年訂定以來未曾調整，此次檢討是為因應物價上漲及匯率變動。他並表示，政府是在綜合評估各項影響後拍板調整，「不認為此舉會立即對入境觀光造成影響」。

此前曾有觀點指出，日本簽證費與七大工業國集團（G7）等主要國家相比偏低。日本政府預期，調漲後的簽證費用將更接近G7各國目前實施的簽證收費水準。

根據我國外交部領事事務局，日本政府自2005年9月26日開始，針對在台灣設籍的台灣居民，實施以短期停留為目的（就職或就業者等除外），進入日本可免簽證停留90天的措施。

簽證 茂木敏充 日本

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