芬蘭總理歐爾波出席歐盟理事會 聚焦俄烏與中歐貿易

歐盟領袖18至19日在比利時首都布魯塞爾召開歐盟理事會（European Council），終結俄烏戰爭是本屆會議核心議題。芬蘭總理歐爾波於會議後指出，歐盟領袖此次與烏克蘭總統澤倫斯基的討論，比過往任何一次都更加坦率，討論層次也提升至前所未有的高度。

根據芬蘭「MTV新聞」（MTV Uutiset）報導，歐爾波（Petteri Orpo）說，那是一場「非常開放、極具戰略意義的討論，也許是我們迄今與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）就烏克蘭問題討論過最好的一次」。

歐爾波並指出，歐盟聯合戰略正在奏效，「烏克蘭越來越強，俄羅斯越來越弱。烏克蘭深入打擊俄的能力有效，制裁力度也持續擴大，俄羅斯的經濟實力持續被削弱，這必須持續下去」。

報導指出，在談判立場上，歐爾波表示，「我們不急著貿然開放談判，但會繼續沿這條路推進。必須讓俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）坐上談判桌，而何時開始，取決於普丁」。

在美歐關係上，歐爾波表示，日前成功閉幕的七大工業國集團（G7）峰會也改變國際氛圍，美國在烏克蘭問題上的立場已向歐洲靠攏，「在烏克蘭問題上，走上堅定的共同路線，這將扭轉局面，希望這能持續下去」。

本次會議另一焦點是歐中貿易失衡。據芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，歐盟去年對中貿易逆差約3600億歐元（約新台幣13兆元），歐盟執委會直言，目前的貿易失衡已難以為繼。中國對內的工業大舉補貼，讓產品得以低價傾銷歐洲，市場競爭扭曲，歐洲汽車業首當其衝。

報導指出，歐爾波表示歐洲競爭力已落後中國，「所有與歐洲自身競爭力相關的改革必須落實」，並強調各成員國雖各自與北京頻繁往來，歐洲整體對北京卻搭不上線，仍需匯聚共同立場發聲。

對此，歐爾波已在會議提出對中風險管理方案。他表示，相關規劃將釐清歐洲在關鍵領域面臨的風險所在，並協調成員國採取更一致作法。他指出，如此懸殊的貿易逆差若持續擴大，長期而言也不符合中國自身利益。

會議期間另有外交插曲引發爭議。據Yle報導，歐洲理事會主席柯斯塔（António Costa）的辦公室人員主動接觸普丁的外交政策代表，多數歐盟領袖事後才得知，令部分成員國深感不滿。

歐爾波說，他理解外界批評，但也認為保持外交管道暢通「有其道理」。他並說，此次討論氣氛比以往更為開放，可能與匈牙利政權易主後，前總理奧班（Viktor Orbán）不再出席會議有關，「或許正因如此，與會領袖彼此更能開誠布公地交換意見」。