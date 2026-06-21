川普羞辱梅洛尼 義外長取消訪美

義大利副總理兼外長塔加尼十九日突宣布，取消原定廿一、廿二日的訪美行程，並批評美國總統川普「嚴重冒犯」義大利總理梅洛尼及人民。美國國務院也發布聲明證實，塔加尼原定和國務卿魯比歐連袂出席的佛州邁阿密商業會議已取消。

川普廿日更在自創社媒真實社群寫道，日前在法國七大工業國集團（G７）峰會場邊，「梅洛尼一再求我跟她合照」，她目前在義大利國內的支持率很糟，原因可能是她此前在美伊戰爭期間拒絕美國，「如今在美國打敗伊朗後，她又想當美國的朋友，好蹭美國來提高她的民調數字」。

川普十九日對義大利La7電視台說，「梅洛尼（當時）求我跟她合照；我本來不答應的，但我可憐她」。梅洛尼隨即在社媒發短片，強調「義大利與我，都從不向人乞求」。

梅洛尼在該短片暗批川普對待中國大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普亭等「非西方或非親西方國家」領袖的態度。她說，「我只能講，令人遺憾的是，他面對西方的敵人、美國的對手時，沒拿出同樣的強硬決心，反而迎合討好居多」。

川普接受La7訪問時表示，「她可能很高興我跟她說話，我本來不必跟她說話；她太想跟我合照了，我本來不答應的，但我可憐她」。

梅洛尼在該短片反駁說，「川普的說法純屬捏造；老實講我深感震驚。我不明白美國總統為何要這樣對待自己的盟友，畢竟已經不是第一次發生這種事」。義大利司法部長諾迪歐形容，川普的相關發言對義美關係造成「痛苦傷害」。

四十九歲的梅洛尼是極右翼政黨「義大利兄弟黨」黨魁，咸被視為歐洲「親川派」政治人物。