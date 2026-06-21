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領袖外交 秀新專機 川普預告再訪陸

聯合報／ 記者顏伶如、編譯茅毅／綜合報導
美國總統川普十九日親自介紹卡達贈送的新空軍一號，並提到下半年將訪土耳其及中國。（路透）
美國總統川普十九日親自介紹卡達贈送的新空軍一號，並提到下半年將訪土耳其及中國。（路透）

美國總統川普十九日在馬里蘭州安德魯聯合基地說，「我們安排很多出訪行程，會前往土耳其，也會在今年某時再前往中國；習近平主席九月將訪美，我們也會到中國參加一場大型會議，那場會議將在中國舉行」。

川普也在美國新聞網站Axios十八日播出的「Axios秀」節目說，他最欣賞的兩位外國領袖先後是中國大陸國家主席習近平與印度總理莫迪，且習「極為專業又認真」。

換上新設計塗裝的新空軍一號停放在馬里蘭州安德魯聯合基地，十九日正式亮相。川普說，「我們的飛行員、設計師及工程師準備一架史上最大的空軍一號，它比過去任何一架空軍一號都飛得更遠、更快」；新空軍一號會在七月四日美國建國二五○周年當天，領軍各機種編隊飛行，飛越白宮和國會山莊上空。

川普還說，「這架飛機會改裝為飛行白宮，空前豪華」；顏色和設計「都非常符合我個人品味」。

根據川普十九日的發言及美聯社同日報導，他七月上旬會搭新空軍一號赴土耳其安卡拉出席年度北約（ＮＡＴＯ）峰會。另外，中國深圳十一月將舉行亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議。

舊空軍一號機身的塗裝，自已故總統甘迺迪任內起就沿用「知更鳥蛋藍色」，新空軍一號改用較大膽的設計，機腹塗成「海軍藍」（藏青色），上方有一條紅色條紋。總統進出的艙門一側（飛機左側）有總統徽章，機尾有巨幅美國「星條旗」。

在聯邦政府向美國波音訂購的總統專機於後年交貨前，卡達去年在川普回任後贈送的這架波音７４７-８，將作為這段過渡時期的美國總統專機。

川普 習近平 莫迪

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