加薩走廊又傳戰火 以色列軍隊發動攻擊釀至少5死

加薩走廊（Gaza Strip）醫療當局官員表示，以色列部隊今天向當地開火並發動空襲，造成至少5人喪命，其中包括1位孩童。

路透社報導，加薩走廊醫療當局官員指出，以色列空襲擊中加薩市（Gaza City）一棟公寓大樓，奪走4名巴勒斯坦人的性命，死者包括2位婦女及1名孩童。

還有另一起攻擊，醫護人員透露，以色列部隊在加薩走廊北部城鎮貝特拉希亞（Beit Lahiya）開槍擊斃1位女子。

針對前述兩起事件，以色列軍方尚未做出回應。

儘管去年10月達成的停火協議可能已暫時停止巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）與以色列之間大規模戰鬥，但未能阻止以軍持續發動攻擊。

加薩走廊當局聲稱，自停火以來，已經有超過1010名巴勒斯坦人死於以色列軍隊炮火。

以色列則宣稱，以軍攻擊是要阻止哈瑪斯和其他武裝分子即將發動的襲擊。