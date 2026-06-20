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巴基斯坦西北兩起路邊炸彈襲擊 至少7死3傷

中央社／ 白夏瓦20日綜合外電報導

巴基斯坦當局表示，動盪的西北部今天發生兩起路邊炸彈爆炸事件，造成至少7人喪生、3人受傷。

美聯社報導，高階警官艾法帝（Yasir Afridi）指出，事件發生在開柏普赫圖赫瓦省（KhyberPakhtunkhwa）巴努縣（Bannu），其中第一起針對一部車輛，第2起則發生在救援人員趕赴現場時。兩起爆炸皆以遙控方式引爆。該省毗鄰阿富汗

艾法帝表示，第一起爆炸造成5人死亡，第2起則有2人罹難。另有3人受傷。當局正在追查涉案人員。

目前沒有任何團體宣稱犯案，但嫌疑很可能還是會指向過去曾經發動類似攻擊的巴基斯坦塔利班（Tehrik-e-Taliban Pakistan）。

近年來巴基斯坦武裝激進暴力攻擊事件激增，巴基斯坦塔利班宣稱犯下大部分案件。這個組織與阿富汗塔利班結盟但各自獨立。阿富汗塔利班於2021年奪取喀布爾政權。巴基斯坦官員表示，許多巴基斯坦塔利班領袖和戰士已經在阿富汗境內得到庇護。

阿富汗 巴基斯坦

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