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黃志芳訪烏 貿協搭橋台烏產業交流：布局醫療與ICT商機

聯合報／ 記者陳儷方／烏克蘭即時報導
外貿協會董事長黃志芳（中）率團赴烏克蘭西部城市利沃夫Lviv進行三天兩夜訪問，他表示，隨著烏克蘭重建需求逐步浮現，台灣企業可望在醫療、資通訊ICT等領域尋找合作機會。記者陳儷方／攝影
外貿協會董事長黃志芳（中）率團赴烏克蘭西部城市利沃夫Lviv進行三天兩夜訪問，他表示，隨著烏克蘭重建需求逐步浮現，台灣企業可望在醫療、資通訊ICT等領域尋找合作機會。記者陳儷方／攝影

外貿協會董事長黃志芳率團赴烏克蘭西部城市利沃夫Lviv進行三天兩夜訪問，為台灣與烏克蘭未來在經貿、產業及民間交流開啟新的合作契機。黃志芳表示，隨著烏克蘭重建需求逐步浮現，台灣企業可望在醫療、資通訊ICT等領域尋找合作機會，外貿協會也將扮演平台角色，協助雙方深化交流與合作。

黃志芳指出，此行應利沃夫市政府邀請前往訪問，除了實地了解烏克蘭在戰爭壓力下如何展現國家、社會與人民的韌性，也藉此表達台灣對烏克蘭社會及人民的關懷與支持。

訪問期間，黃志芳率團拜訪當地工業園區、企業以及烏克蘭重要資訊科技產業協會，並與利沃夫市政府進行多場交流。利沃夫市長親自接待訪團，雙方就未來合作方向深入交換意見，並達成多項合作共識。

黃志芳表示，受到俄烏戰爭影響，許多原本位於烏克蘭其他地區的企業及產業資源逐漸向西部遷移，使利沃夫的重要性持續提升。同時，歐洲及世界各國對烏克蘭的援助資源、國際組織及商務訪問，也多以利沃夫作為進入烏克蘭的重要門戶，使其成為連結烏克蘭與國際社會的重要樞紐。

他指出，未來外貿協會將與利沃夫市政府建立更緊密合作機制，透過產業交流平台，推動雙方在醫療、資通訊、人道援助及其他產業領域的合作，進一步促進台烏民間與企業交流。

黃志芳也提到，利沃夫將於9月舉辦大型國際資訊科技論壇，而聚焦烏克蘭重建商機的「Rebuild Ukraine」國際論壇則預計於11月登場。他建議台灣企業積極參與相關活動，透過與當地企業及國際夥伴交流，掌握烏克蘭重建帶來的新商機與合作機會。

烏克蘭 黃志芳 俄烏戰爭 外貿協會

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