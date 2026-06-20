聽新聞
0:00 / 0:00
黃志芳訪烏 貿協搭橋台烏產業交流：布局醫療與ICT商機
外貿協會董事長黃志芳率團赴烏克蘭西部城市利沃夫Lviv進行三天兩夜訪問，為台灣與烏克蘭未來在經貿、產業及民間交流開啟新的合作契機。黃志芳表示，隨著烏克蘭重建需求逐步浮現，台灣企業可望在醫療、資通訊ICT等領域尋找合作機會，外貿協會也將扮演平台角色，協助雙方深化交流與合作。
黃志芳指出，此行應利沃夫市政府邀請前往訪問，除了實地了解烏克蘭在戰爭壓力下如何展現國家、社會與人民的韌性，也藉此表達台灣對烏克蘭社會及人民的關懷與支持。
訪問期間，黃志芳率團拜訪當地工業園區、企業以及烏克蘭重要資訊科技產業協會，並與利沃夫市政府進行多場交流。利沃夫市長親自接待訪團，雙方就未來合作方向深入交換意見，並達成多項合作共識。
黃志芳表示，受到俄烏戰爭影響，許多原本位於烏克蘭其他地區的企業及產業資源逐漸向西部遷移，使利沃夫的重要性持續提升。同時，歐洲及世界各國對烏克蘭的援助資源、國際組織及商務訪問，也多以利沃夫作為進入烏克蘭的重要門戶，使其成為連結烏克蘭與國際社會的重要樞紐。
他指出，未來外貿協會將與利沃夫市政府建立更緊密合作機制，透過產業交流平台，推動雙方在醫療、資通訊、人道援助及其他產業領域的合作，進一步促進台烏民間與企業交流。
黃志芳也提到，利沃夫將於9月舉辦大型國際資訊科技論壇，而聚焦烏克蘭重建商機的「Rebuild Ukraine」國際論壇則預計於11月登場。他建議台灣企業積極參與相關活動，透過與當地企業及國際夥伴交流，掌握烏克蘭重建帶來的新商機與合作機會。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。